Историческая веха Интервью 21 октября 2025 г. 6:30 86 Беседовал Николай Жоров По инициативе Главы государства концептуально переосмыслено значение Дня Республики О важности принятия Декларации о государственном суверенитете размышляет заместитель председателя правления – первый проректор Казахского национального университета им. аль-Фараби доктор юридических наук, профессор Еркин Дуйсенов. – Еркин Эрманович, 25 октября 1990 года Постановлением Верховного Совета Казахской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете. Насколько общество оказалось готово к заложенным в этом документе переменам? – Народ Казахстана придает особое значение вопросам истории. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, Закон «Об учреждении поста Президента Казахской ССР» от 24 апреля 1990 года, Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года, первая Конституция суверенного Казахстана от 28 января 1993 года, а затем и последующая, принятая в 1995-м, стали нормативно-правовым базисом становления и развития суверенного и независимого Казахстана. С правовой позиции данный вопрос разрешался в пункте 5 декларации, в соответствии с которым гражданам, проживающим на территории республики, гарантируются права и свободы безотносительно к национальной принадлежности и социальным аспектам. Декларация о государственном суверенитете и Конституционный закон «О государственной независимости РК» стали правовым фундаментом конституционной реформы. Обновление Основного закона Казахской ССР 1978 года, как известно, заключалось в последовательном принятии более десятка законов в связи с преобразованиями в политической, экономической и других сферах. По линии избирательной системы в связи с реализацией принципа разделения ветвей власти и совершенствованием деятельности высшего представительного органа, а также в связи с учреждением поста Президента, повышением государственно-правового статуса Казахстана как суверенного и независимого государства были приняты принципиально важные конституционные законы. Они стали правовой базой для проведения кардинальных реформ в системе госуправления. Огромную значимость также имеют Конституционные законы КазССР «Об изменении наименования Казахской ССР», «О собственности в Казахской ССР», законы «О гражданстве в РК», «О Конституционном суде РК»... – Что подтолкнуло Казахстан изменить сложившееся государственное устройство? – Государственное строительство неразрывным образом связано с правом нации на самоопределение. Будучи закрепленным в международном праве, указанный принцип позволяет каждому народу самостоятельно выбирать свою политическую и экономическую судьбу без внешнего вмешательства, определять политический статус страны. Мы закрепили ту форму, которая исторически сложилась в пределах территории Казахской ССР. Согласно пункту 2 статьи 2, суверенитет Казахстана распространяется на всю его территорию. При этом государство обеспечивает ее целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость. – В Казахстане, как и во многих других странах, с тревогой наблюдают за развитием военных конфликтов в различных точках земного шара. Имеется ли угроза для суверенитета Казахстана? – Сегодня практически все государства предпринимают шаги для определения более четких перспектив развития. В нашей стране Президентом Касым-Жомартом Токаевым планомерно и четко определяются выверенные векторы как внутренней, так и внешней политики, поэтому каких-либо предпосылок для тревоги и опасений нет. – Что делается для укрепления внешней и внутренней безопасности республики? – Казахстан, ратифицировав, а затем и имплементировав основные нормы международных конвенциональных документов, взял за основу курс невмешательства в суверенные права других государств. Наши задачи нацелены прежде всего на укрепление внутренней и внешней безопасности страны, что нашло отражение в пунктах 3 и 4 статьи 5 Конституции. Речь идет о недопустимости создания и деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности нашей страны, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований. Также являются недопустимыми деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, их финансирование иностранными юрлицами и гражданами, зарубежными государствами и международными организациями. Данные положения Конституции следует трактовать как аксиому и непреложное узаконение. Помимо этого, в стране ведется планомерная работа специальных государственных органов по вопросам экологической и кибербезопасности. – В праздниках, как правило, заложена социально-культурная или политическая основа. На что должно быть нацелено население страны, отмечая День Республики? – Особый смысл Дня Республики кроется в выработке понимания у нашего народа его значимости как национального праздника. По инициативе Главы государства в 2022 году значение праздника было концептуально переосмыслено. День принятия декларации определен как важнейшая историческая веха в развитии страны. И важно вкладывать в его содержание уникальность, особую событийную функцию. Также важно отметить еще один особо актуальный аспект, который является прямым следствием предстоящего пересмотра концепции парламентаризма в Казахстане. Для Казахстана как унитарного государства наиболее оптимальной видится форма однопалатного Парламента, которая диктует усиление роли политических партий, выступающих рупором и агрегатором политических интересов социальных групп в нашем обществе. Партийное строительство станет для большинства групп реальной возможностью выражать свои идеи и интересы через легитимную процедуру вхождения в субъектное поле избирательного процесса. То есть на смену индифферентного восприятия гражданами деятельности институтов политической сферы придет осознание значимости и важности вхождения большего круга партий в Парламент. Представительство партий является важнейшим аспектом дальнейшей демократизации политической системы. При этом нам предстоит решить, как качественно провести адаптацию концепции многопартийности в реальную жизнь. Подводя итоги, отмечу, что все обозначенные аспекты, безусловно, позволили внести положительные изменения в жизнедеятельность казахстанского общества. #история #независимость #декларация #День Республики #суверенитет