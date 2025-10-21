О важности принятия Декларации о государственном суверенитете размышляет заместитель председателя правления – первый проректор Казахского национального университета им. аль-Фараби доктор юридических наук, профессор Еркин Дуйсенов.

– Еркин Эрманович, 25 октября 1990 года Постановлением Верховного Совета Казахской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете. Насколько общество оказалось готово к заложенным в этом документе переменам?

– Народ Казахстана придает особое значение вопросам истории. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, Закон «Об учреждении поста Президента Казахской ССР» от 24 апреля 1990 года, Конституционный закон «О государственной независимос­ти Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года, первая Конституция суверенного Казахстана от 28 января 1993 года, а затем и последующая, принятая в 1995-м,

стали нормативно-правовым базисом становления и развития суверенного и независимого Казахстана.

С правовой позиции данный вопрос разрешался в пункте 5 декларации, в соответствии с которым гражданам, проживающим на территории респуб­лики, гарантируются права и свободы безотносительно к национальной принадлежности и социальным аспектам.

Декларация о государственном суверенитете и Конституционный закон «О государственной независимости РК» стали правовым фундаментом конституционной реформы. Обновление Основного закона Казахской ССР 1978 года, как известно, заключалось в последовательном принятии более десятка законов в связи с преобразованиями в политичес­кой, экономической и других сферах.

По линии избирательной системы в связи с реализацией принципа разделения ветвей власти и совершенствованием деятельности высшего представительного органа, а также в связи с учреждением поста Президента, повышением государственно-правового статуса Казахстана как суверенного и независимого государства были приняты принципиально важные конституционные законы. Они стали правовой базой для проведения кардинальных реформ в системе госуправления.

Огромную значимость также имеют Конституционные законы КазССР «Об изменении наименования Казахской ССР», «О собственности в Казахской ССР», законы «О гражданстве в РК», «О Конституционном суде РК»...

– Что подтолкнуло Казахстан изменить сложившееся государственное устройство?

– Государственное строительство неразрывным образом связано с правом нации на самоопределение. Будучи зак­репленным в международном праве, указанный принцип позволяет каждому народу самостоятельно выбирать свою политическую и экономическую судьбу без внешнего вмешательства, определять политический статус страны.

Мы закрепили ту форму, которая исторически сложилась в пределах территории Казахской ССР. Согласно пунк­ту 2 статьи 2, суверенитет Казахстана распространяется на всю его территорию. При этом государство обеспечивает ее целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость.

– В Казахстане, как и во многих других странах, с тревогой наблюдают за развитием военных конф­ликтов в различных точках земного шара. Имеется ли угроза для суверенитета Казахстана?

– Сегодня практически все государства предпринимают шаги для определения более четких перспектив развития. В нашей стране Президентом Касым-Жомартом Токаевым планомерно и четко определяются выверенные векторы как внутренней, так и внешней политики, поэтому каких-либо предпосылок для тревоги и опасений нет.

– Что делается для укрепления внешней и внутренней безопаснос­ти республики?

– Казахстан, ратифицировав, а затем и имплементировав основные нормы международных конвенциональных документов, взял за основу курс невмешательства в суверенные права других государств. Наши задачи нацелены преж­де всего на укрепление внутренней и внешней безопасности страны, что нашло отражение в пунктах 3 и 4 статьи 5 Конституции.

Речь идет о недопустимости создания и деятельности общественных объединений, цели и действия которых нап­равлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности нашей страны, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований. Также являются недопустимыми деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, их финансирование иностранными юрлицами и гражданами, зарубежными государствами и международными организациями.

Данные положения Конституции следует трактовать как аксиому и непреложное узаконение. Помимо этого, в стране ведется планомерная работа специальных государственных органов по вопросам экологической и кибербезопасности.

– В праздниках, как правило, заложена социально-культурная или политическая основа. На что должно быть нацелено население страны, отмечая День Республики?

– Особый смысл Дня Республики кроется в выработке понимания у нашего народа его значимости как национального праздника.

По инициативе Главы государства в 2022 году значение праздника было концептуально переосмыслено. День принятия декларации определен как важнейшая историческая веха в развитии страны. И важно вкладывать в его содержание уникальность, особую событийную функцию.

Также важно отметить еще один особо актуальный аспект, который является прямым следствием предстоящего пересмотра концепции парламентаризма в Казахстане. Для Казахстана как унитарного государства наиболее оптимальной видится форма однопалатного Парламента, которая диктует усиление роли политических партий, выступающих рупором и агрегатором политических интересов социальных групп в нашем обществе.

Партийное строительство станет для большинства групп реальной возможностью выражать свои идеи и интересы через легитимную процедуру вхождения в субъектное поле избирательного процесса. То есть на смену индифферентного восприятия гражданами дея­тельности институтов политической сферы придет осознание значимости и важности вхождения большего круга партий в Парламент.

Представительство партий является важнейшим аспектом дальнейшей демократизации политической системы. При этом нам предстоит решить, как качественно провести адаптацию концепции многопартийности в реальную жизнь.

Подводя итоги, отмечу, что все обоз­наченные аспекты, безусловно, позволили внести положительные изменения в жизнедеятельность казахстанского общества.