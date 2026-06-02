Производства получили новый импульс

По итогам первых четырех месяцев года обрабатывающая промышленность ускорила рост до 9,9%

Одним из факторов, способствующих такой динамике, стала господдержка производственного сектора. О том, какие инструменты сегодня доступны бизнесу, рассказал заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Азат АБАЙДИЛЬДИН.

– Азат Талгатбекович, по итогам четырех месяцев рост в обрабатывающем секторе промышленности составил 9,9 процента. Каков вклад в эту статистику фонда, который Вы представляете?

– АО «Фонд развития промышленности» – государственный финансовый институт, чья деятельность всецело направлена на комплексную поддержку обрабатывающей и инфраструктурной отраслей. Структура, созданная по поручению Главы государства 11 мая 2020 года в целях развития промышленного потенциала, является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в состав АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».

По итогам четырех месяцев фонд достиг рекордного для себя показателя: общий объем лизингового и кредитного порт­феля составил 3,3 триллио­на тенге. Данное достижение свидетельствует об успешном и последовательном осуществлении индустриальных программ.

Ускорение роста в обрабатывающем секторе практически до 10 процентов – результат планомерной работы, существенный вклад в которую вносит Фонд развития промышленности. Высокие темпы развития демонст­рируют базовые кластеры, находящиеся в фокусе постоянного внимания ФРП. Это прежде всего машиностроение, где рост достиг 23,3 процента, а также ряд отраслей обрабатывающей промышленности, такие как индустрия стройматериалов, химическая промышленность, металлургия.

– Расскажите, какие инструменты применяются фондом для поддержки казахстанских производителей?

– Основным механизмом поддержки выступает лизинговое финансирование инвестпроектов, имеющих мультипликативный экономический и социальный эффект на десятилетия вперед в виде появления новых товарных позиций, создания постоянных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в госбюджет и в целом развития регионов.

При поддержке фонда вводятся в эксплуатацию промышленные объекты, оснащенные самым передовым оборудованием. Дейст­вующие предприятия также занимаются техническим перевооружением, для чего закупаются современные производственные линии, позволяющие производить продукцию более высокого качества.

На сегодняшний день фонд поддержал около 170 крупнейших инвестиционных проектов в индустриальном секторе респуб­лики. В результате появились новые машиностроительные предприятия, производители швейной продукции, бытовой техники, продуктов питания, стройматериалов, иных товаров, способствующих расширению линейки отечественной продукции, повышению уровня локализации и импортозамещению.

Хочу особо подчеркнуть, что введение в эксплуатацию данных масштабных производств выступает триггером для создания сопутствующих предприятий по выпуску мелкоузловых деталей, комплектующих, расходных материалов, необходимых для основных производств. Постоянный спрос на их продукцию обеспечивает данным производителям стабильный рынок сбыта и углуб­ление локализации конечной продукции.

Более того, фонд не только предоставляет финансовый лизинг, но и обеспечивает лояльные условия для стимулирования соз­дания подобных, условно говоря, средних и малых производств. К примеру, в Костанайской области, где со­средоточен ряд фундаментальных индустриальных предприятий машиностроительной отрасли, при поддержке ФРП строятся две малые промышленные зоны. Льготные условия на территории данных МПЗ будут стимулировать создание новых малых предприятий по выпуску мелкоузловых деталей для более крупных производств.

Всего фонд профинансировал строительство 34 малых промышленных зон по всей стране, 29 из них уже введены в эксплуатацию. Наряду с поддержкой проектов обрабатывающей промышленности ФРП принимает непосредственное участие в развитии транспортно-логистического потенциала страны.

При финансовой поддержке ФРП по всей республике было обновлено свыше 37 тысяч единиц отечественного автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта – пассажирских автобусов, вагонов, автомобилей для экстренных служб, электропоездов, самолетов и вертолетов, осуществляющих спасательные функции, иного транспорта различного назначения.

При этом хочу подчеркнуть, что количество поддержанных фондом проектов ежегодно растет в геометрической прогрессии, и каждый отдельно взятый реализованный проект – это очередной вклад в рост отечест­венного ВВП.

– Азат Талгатбекович, какие конкретные меры господдерж­ки оказывает ФРП казахстанским предприятиям, на каких условиях?

– В данное время фондом осуществляется ряд отраслевых программ. В частности, ФРП выступает оператором реализации Концепции развития обрабатывающей промышленности РК на 2023–2029 годы, в соответствии с которой осуществляется финансирование по унифицированной ставке 12,6 процента.

В рамках данной программы фонд финансирует проекты по созданию и комплексной модернизации производств в обрабатывающей промышленности, а также в таких направлениях, как энергетическая, транспортно-логистическая инфраструктура, включая финансирование складских помещений и логистических комплексов.

Кроме того, с 2024 года в рамках Концепции перехода Казахстана к зеленой экономике фондом совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и организацией «Жасыл даму» претворяется в жизнь программа по поддержке предприятий, задействованных в сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов. В рамках данных проектов льготная ставка финансирования составляет 3 процента годовых.

Буквально в апреле нынешнего года ФРП при поддержке фонда развития предпринимательства «Даму» запустил новую программу лизингового финансирования модернизации производственных мощностей действующих предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности с суммой финансирования до 300 миллионов тенге. При этом срок рассмотрения заявок максимально ускорен и составляет 10 дней.

– Вы упомянули об открытии новых производств в Казах­стане при поддержке фонда. Какие конкретные проекты можете привести в пример?

– Безусловно, в нашем портфеле есть проекты, выступающие своего рода «промышленными пионерами». В частности, в Экибастузе благодаря нашей поддержке создан комплексный железнодорожный кластер по производству железнодорожных колес, мелкого и среднего литья, а также деталей верхнего строе­ния железнодорожных путей.

Буквально в прошлом году в Экибастузе при поддержке фонда запущено новое, уникальное для Казахстана производство, нацеленное на обеспечение всей железнодорожной отрасли страны собственными черновыми бандажами для локомотивов, заготовками зубчатых колес, черновыми локомотивными и вагонными осями, центрами колесных катаных с созданием 800 новых рабочих мест.

В мае 2025-го на данном предприятии стартовала механичес­кая обработка железнодорожных колес, в декабре налажено производство осей, а в сентябре 2026 года будет запущен выпуск бандажей и кованых изделий. Совокупная производственная мощность предприятия составляет 160 900 единиц продукции в год. И вся она отвечает требованиям международных стандартов.

В городе Сарани при поддерж­ке фонда введен в эксплуатацию целый ряд промышленных предприятий, в том числе завод по выпуску бытовой техники. На территории размером 27 тысяч квадратных метров запущены высокотехнологичные линии по производству семи видов бытовой техники, в том числе телевизоров, стиральных машин, кухонных плит, пылесосов, электрических водонагревателей, мини-печей, кухонных вытяжек. Производственная мощность предприятия составляет один миллион единиц техники в год, там создано свыше 1 100 новых рабочих мест.

Могу отметить и завод по выпуску автомобильных шин там же, в Сарани, введенный в июле 2024 года при нашей поддерж­ке. Его годовая производственная мощность составляет 3,5 миллио­на шин для разных типов автомобилей. При этом процесс выпуска готовой продукции имеет высокую степень автоматизации. На предприятии в данное время работают около 1 200 сотрудников.

Также уникальный проект – ввод в эксплуатацию завода по производству пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной специальной техники в Сарани с производственной мощностью до 1 500 единиц меж­дугородных и городских автобусов и до 1 000 единиц спецтехники ежегодно. На предприятии в данное время работает более 900 сотрудников.

Таких примеров я могу привести немало, и необходимо отметить, что открытию каждого подобного производства предшествует масштабная работа.

Основными постулатами корпоративной политики фонда выступают экономический, социальный и экологический эффект. По сути, указанные три фундаментальных приоритета определяют принципы всей деятельности финансового института.