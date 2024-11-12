Исторические фото и кинофильм привезли из Монголии в Казахстан

90 фотодокументов и копия кинофильма общей продолжительностью 92 минуты хранились в Национальном архиве Монголии

Фото: МКИ

В рамках комплексного плана «Архив – 2025» по сбору исторических документов, касающихся истории и культуры Казахстана, делегация Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК посетила столицу Монголии Улан-Батор с рабочей поездкой, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, в ходе научно-исследовательской работы в Национальном архиве Монголии были выявлены ценные материалы, относящиеся к Казахстану.

В архиве были получены 90 фотодокументов и копия кинофильма общей продолжительностью 92 минуты.

Кинофильм включает хронику юбилейных мероприятий Баян-Ульгейского региона, на которых казахстанская делегация знакомилась с жизнью местных казахов.

А в фотодокументах изображены быт казахского народа Баян-Улгейского региона, выступления артистов местных театров, выдающихся деятелей, которые в разные годы ездили в Монголию.