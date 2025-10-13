Сильный пожар уничтожил картины, церковную утварь и другие бесценные предметы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Италии, в области Ломбардия, произошел крупный пожар в монастыре Бернага, основанном около 400 лет назад. Пожар уничтожил часть исторического здания, включая ценные произведения искусства и антикварную мебель.

Уточняется, что 21 монахиню, проживающую в монастыре, удалось своевременно эвакуировать. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из келий.

Несмотря на усилия по локализации огня и спасению ценностей, ущерб оказался значительным. В результате пожара сгорели картины, церковная утварь и другие бесценные предметы.

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана отметил, что монастырь является важной частью исторического и культурного наследия страны.