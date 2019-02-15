​История, написанная светом

К архиву Имамова меня привели редкие исторические фотографии столицы, появляющиеся в социальных сетях. Ими сейчас активно обмениваются не только любители истории, но и старожилы Астаны, помнящие облик старого города. Для специалистов-историков они тоже, безусловно, представляют большой интерес. Постепенно, через нескольких пользователей «Одноклассников» и «Фейсбука» вышел на их владельца – Рината Имамова, который создал сайт Imamov.kz и стал выкладывать на нем редкие фотографии, запечатлевшие уникальные моменты прошлого нашей страны.

Многие пользователи соцсетей скачивают их с сайта для пополнения своих страничек в Интернете. Иногда люди находят на старых снимках лица своих родных, словно вернувшихся из далекого прошлого, а бывает и самих себя – в фотохронике 60–90-х годов прошлого века.

К слову, на этом же сайте великолепно описаны эпизоды героической биографии нашего земляка Нурмухамада Имамова: «В 1943 году призвался в ряды Советской армии, где в начале 1945 года окончил радиотехнические курсы в Ташкенте. Далее был направлен на фронт. Служил стрелком-радистом на самолете ПЕ-2 в 1-й Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Был подбит. Перед тем как покинуть самолет, обязан был уничтожить шифр, что и сделал. Спускаясь на парашюте, попал под огонь, из-за множества пробоин купола скорость спуска была высока. При жесткой посадке получил переломы ребер, ушибы. Очнулся в госпитале…»

После демобилизации в 1953 году Нурмухамад прибыл в Акмолинск, работал связистом на железной дороге, художником в облдрамтеатре. С 1960 года его приняли в газету «Акмолинская правда» художником-ретушером, а с 1962 года он стал фотокорреспондентом этой газеты, переименованной в «Целинный край», а позднее ставшей «Целиноградской правдой». Он также регулярно публиковал свои снимки в республиканских газетах «Коммунизм нуры», «Казахстанская правда» и за многие годы собрал большой архив фотографий и документов.

– Пока большинство бухт с фотопленками, отснятыми начиная с 1962 года, хранится неразобранным, неоцифрованным, как и более ранние бумажные документы по истории Казахстана из исторических архивов Советского Союза. На сайте выс­тавлена лишь их малая толика, – пояснил мне при встрече Ринат Имамов.

По его словам, нельзя допус­тить, чтобы столь богатый исторический архив его отца остался неизвестным нашим гражданам. Поэтому Ринат год назад приобрел профессиональный сканер и приступил к оцифровке доставшегося ему историчес­кого наследия.

– Занимаюсь разбором архива уже год, в прошлом году организовал в столичном Дворце Независимости фотовыставку «История, написанная светом». До этого встречался со старожилами города, которые очень хорошо знают его историю. Они говорили: «Самый большой исторический архив в Целинограде был у Нурмухамада Имамова, но куда он делся?» И тут – выставка! Люди обрадовались, многие с удовольст­вием смотрели фотографии своей молодости, – увлеченно говорит мой собеседник.

Ринат к тому времени успел отсканировать только фото­графии 1960–1970-х годов, а до дореволюционных снимков руки тогда еще не дошли.

– Каждый день прихожу с работы и продолжаю разбирать архив. Я так близко не знал отца при жизни, как узнаю сейчас, изу­чая его документы, – делится он переживаниями. – Однаж­ды заметил – на конце каждой пленки рукой отца иголкой написан год и номер фото­съемки. Отец учел, что записи на сопроводительных бумагах со временем выцветут, станут невидимыми, а допустить, чтобы данные потерялись, он не мог, поэтому решил подстраховаться. Вот такой ответственный был человек, – продолжает рассказ сын фотокора.

Как говорит Ринат, в семейном архиве, помимо неразобранных дореволюционных материалов, есть и несколько тысяч фотопленок, разложенных на науч­ной основе в специальных бумажных конвертах вместе с вырезками из газет, где эти снимки были опубликованы.

Много материалов собрано о военном периоде и годах освоения целины. Особенно интересны снимки, на которых запечатлены казахстанцы: фронтовики, акмолинские труженики, отправлявшие подарки воинам на фронт.

С тех пор как Нурмухамад Имамов (Николай Иванович – как его тогда называли) начал работать фотокором, он не расставался с фотоаппаратом до конца жизни.

– Все свободное время отец отдавал съемкам улиц, домов, районов Целинограда и области. Сносят ли старые постройки или начинается новая стройка – отец уже рядом, фотографирует, чтобы ни один штрих из жизни нашего города не остался незамеченным. Снимал с крыш домов, поднимался на трубы котельных, ни один миг истории города не хотел упустить, – вспоминает Ринат. – Отец словно догадывался – на месте Целинограда будет столица Казахстана, – и хотел сохранить ее предысторию новым поколениям.

Помимо съемок города, сохранились фото встреч с Сабитом Мукановым и Розой Баглановой, космонавтом Виктором Горбатко и артистом Борисом Андреевым, Иосифом Кобзоном и гимнасткой Ольгой Корбут, Вольфом Мессингом – великим предсказателем, и многими другими известными личностями той эпохи.

Вглядываюсь в снимки прис­тальнее. Вот строится микрорайон А, на правобережье нынешней столицы, он еще не заселен, а вот малыши 1960-го года рождения...

«Затвор фотоаппарата Николая Имамова методично и беспристрастно щелкал день за днем, фиксируя на пленке рост и становление нашего города и нашей области», – писал в 1996 году местный журналист Александр Учаев.

В семейном архиве Имамовых сохранились воспоминания и самого Нурмухамада, записанные в начале 2000-х годов: «В 1963 году в городе закончили строительство телебашни, проходили ее пробные включения. Но я попросил инженеров на время не включать технику, поднялся на первую площадку башни и отснял весь город на 5–6 пленок. Вот бы сейчас подняться на это место и отснять хотя бы пару кадров. Какой бы был контраст!»

Когда началось освоение целины, приехали строители из Москвы, Ленинграда, город на глазах стал менять свое лицо. У Нурмухамада возникла идея сохранить память о нем, написать книгу о прошлом и настоя­щем не только Целинограда, но и всей области и Казахстана.

Корреспондент «Целиноградской правды» Андрей Дубицкий работал вместе с ним и в своих книгах по истории города использовал фотографии Нурмухамада Имамова. Вместе они изучали историю города, делились друг с другом находками. Краеведение стало их главным делом.

Все свои отпуска фотокор проводил в архивах и музеях Москвы (Государственный архив кинофотодокументов в Крас­ногорске), Ленинграда, Омска, Томска, Ташкента и многих других городов Советского Союза.

Так, в Ленинграде, в Центральном государственном историческом архиве, он нашел материалы о Кенесеры Касымове и его фотографии, грамоту императора Александра I хану Джангиру, датированную 22 июня 1823 года. Там же соб­рал уникальные материа­лы о жизни и быте Казах­стана XIX века. Особый интерес вызывают найденные им уникальные документы об истории основания Акмолинска.

К примеру, Имамов обнаружил переписку руководства Акмолинского селения с генерал-губернатором Западной Сибири, располагавшимся в Омске, а также документ «О возведении селения Акмолинского на степень окружного города от 7 мая 1862 года».

Там же, в Ленинграде, он нашел много фотографий и документов, касающихся города и области с 1900 по 1915 год, в том числе изыскания железной дороги Акмолинск – Павлодар, построенной лишь в 1953 году, книжки-путеводители для ­крестьян-переселенцев.

В архиве Имамова есть и карты Акмолинской области с 1870 по 1917 год, в то время она простиралась до реки Чу. Не менее интересны собранные им исторические материалы газеты «Акмолинские областные ведомости», выходившей до революции в Омске, а также копии исторических снимков из журнала «Красный Казах­стан», выходившего в 1920 году в Оренбурге.

В виде приложений к ней на казахском языке издавалась «Дала уәлатының газеті», на русском языке – Киргизская (Казахская. – Авт.) степная газета.

В Омске наш неутомимый исследователь нашел множест­во уникальных документов о жизни казахских степей, фотографии Петропавловска, Атбасара, Каркаралинска, могил известных султанов в Кургальджинских степях. Есть и замечательное изображение Баян­аула, датированное 1870 годом.

По материалам Имамова можно проследить историю переселенческого движения из России и Украины в казахские степи, строительство фабрик и заводов, рождение новых сел и городов.

В библиотеке Томского государственного университета исследователь собрал материалы и фотографии, повествующие о жизни казахов Акмолинской области в 1830-х годах. Там же, в Томске, он нашел первый номер газеты «Известия» Акмолинского уезда от 3 января 1920 года – предшественницы сегодняшней газеты «Акмолинская правда». Когда Имамов привез его в Целиноград, в редакции устроили настоящий праздник. Выходные данные газеты изменили с 1936 года на 3 января 1920 года. За эту находку «Акмолинка» получила орден Трудового Красного Знамени. Об этом в свое время писали все местные и респуб­ликанские СМИ.

Из Москвы (Красногорска) наш фотокор тоже привез редкие снимки, в том числе первой казашки – водителя автомобиля, первого трактора в Казахстане, сына Амангельды Иманова, читающего роман о своем отце. Есть в его архиве и уникальные фото знаменитых народных акынов, к примеру Шашубая Кошкарбаева – ученика и друга Биржан-сал и Ақан сері.

Вот уникальное фото начала XX века Нартая Бекежанова, акына, известного удачным использованием гармоники в состязаниях певцов. На вопрос, при каких обстоятельствах он может быстро и удачно импровизировать, Нартай отвечал: «Когда я беру перо и бумагу, у меня ничего не получается. Когда же я беру в руки гармонь и начинаю отвечать на колкости своих противников (имеется в виду айтыс), я пою быстро и хорошо».

Не менее интересен снимок акына Кенена Азербаева – ученика и последователя Жамбыла. Азербаевым было написано около 150 стихотворных произ­ведений, переложенных на музыку. Кенен славился своими вокальными данными.

В целом в архиве очень много неповторимых фотографий и документов, касающихся видных людей Казахстана, к примеру сына хана Кенесары Касымова – Садыка (Сыздыка), которые Нурмухамад Имамов обнаружил в Казани.

Здесь мы описали, наверное, лишь пятую часть материалов, хранящихся в архиве фотокора Имамова. Редчайшие документы и фотографии, которые еще предстоит описать и опубликовать, ждут своих неутомимых исследователей. При этом за ними не нужно ехать в зарубежные архивы, материалы, заботливо подобранные Нурмухамадом Имамовым, находятся в столице, буквально в шаговой доступности для исследователей. Тем более неизвестно, принесет ли успех повторный розыск в чужих городах, ведь за последние годы ситуация с поисками серьезно изменилась. То, что можно было с трудом найти 50 лет назад, не всегда становится легкодоступным в наше время, несмотря на прогресс в архивном деле.

К сожалению, выпустить в свет исторические сведения, собранные Нурмухамадом Имамовым, при его жизни не удалось, несмотря на неоднократные попытки.

Листаю письма Нурмухамада Имановича с просьбами об их публикации в адрес советских и партийных деятелей, руководивших в разное время Целиноградской областью. Адресаты – тоже не менее известные исторические персонажи – Николай Кручина, Николай Морозов… Однако переписка с ними по разным причинам осталась безрезультатной.

В последние годы жизни Нурмухамад Иманович мечтал о передаче своего архива в Нацио­нальный музей РК, но эта идея также по разным причинам не осуществилась.

– Может быть, это и к лучшему, – заключает наш разговор Ринат Иманов. – Я обязательно доведу начатое дело до конца и полностью разберу весь архив. – Тогда можно будет взяться за написание большого исследования по истории Казахстана, которое будет серьезно подкреплено достоверными и многочисленными документами, уникальными фотографиями, собранными моим отцом.