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История, написанная светом
Игорь Прохоров
К архиву Имамова меня привели редкие исторические фотографии столицы, появляющиеся в социальных сетях. Ими сейчас активно обмениваются не только любители истории, но и старожилы Астаны, помнящие облик старого города. Для специалистов-историков они тоже, безусловно, представляют большой интерес. Постепенно, через нескольких пользователей «Одноклассников» и «Фейсбука» вышел на их владельца – Рината Имамова, который создал сайт Imamov.kz и стал выкладывать на нем редкие фотографии, запечатлевшие уникальные моменты прошлого нашей страны.