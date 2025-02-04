История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды

Экономика
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Каждый день молочный завод ТОО «Моя ферма», расположенный близ столицы, отправляет в торговую сеть Астаны порядка двух с лишним тонн молочной продукции. Ее ассортимент состоит из 15 наименований готовых изделий, в числе которых пастеризованное молоко, айран, сметана, йогурт, коже, сливочное и топленое мас­ло, творог, курт…

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В течение года с небольшим с тех пор, как предприятие влилось в продовольственный пояс столицы и смогло сделать свою продукцию узнаваемой для жителей столицы, оно стало свое­образным брендом качества. Айран, йогурт и коже, которые можно увидеть на прилавках, имеют, кроме прочего, фирменную отличительную деталь: горлышки бутылок обернуты поверх пластиковых крышек бумагой и перевязаны веревочками руками женщин-упаковщиц.

Как рассказал генеральный директор ТОО «Моя ферма» Куаныш Найман, в смену здесь принимают три тонны сырого молока и весь этот объем перерабатывают. Производственный цех оснащен оборудованием в основном российского производства.

В свою очередь директор завода Ерасыл Найман приоткрыл некоторые нюансы технологического процесса. Как выяснилось, пастеризация молока происходит при температуре плюс 90 градусов. При этом погибают все патогенные микроорганизмы, в то же время полезные свойства продукта сохраняются.

К слову, молокоперерабатывающий завод был запущен не так давно, немногим больше года назад. Об истории становления семейного бизнеса рассказал генеральный директор и основатель компании «Моя ферма» Куаныш Найман. Небезынтерес­ная деталь: до прихода в сферу предпринимательства он носил погоны полицейского, дослужился до майора, работал на руководящей должности в структуре МВД.
Однако сделал на этом этапе  карьеры крутой поворот.

– Молочный бизнес после оставления службы я выбрал сразу, исходя из конъюнктуры рынка большого города, – вспоминает Куаныш Найман. – Понимал, что населению необходима в первую очередь обеспеченность продуктами питания. Вначале мы смогли запустить маленький цех, где перерабатывали всего 50–100 литров сырого молока. Закупали его в местных хозяйствах. Постепенно нарастили объем. Но одновременно столк­нулись с проблемой сбыта нашей молочки: ее неохотно брали на реализацию в городской торговой сети.

Неизвестно, сколько времени заняло бы вхождение в рынок молочки, если б не пандемия. Из-за карантинных мер приостановились налаженные каналы поставок продуктов питания в столицу, стали пустеть полки в супермаркетах и небольших торговых точках. Вот тогда-то их владельцы и вспомнили про ранее не признанную «Мою ферму» и стали звонить Куанышу Найману с предложением привезти им молочную продукцию. Работа в цехе закипела.

– Мы работали днем и ночью, чтобы выполнить заказы и не допустить пустых полок в торговых точках, с которыми наладили партнерство, – рассказывает Куаныш Найман. – Постепенно наша продукция стала узнаваемой. Смогли нарастить объемы переработки до одной тонны. Вместе с тем появилась проблема стесненности. Развиваться далее не было возможности. Поэтому я пришел в акимат Целиноградского района и попросил выделить мне участок земли для строительства современного молочного завода. Мое обращение не заволокитили, а вникли в ситуацию и поддержали – выделили участок земли в поселке Нурлы близ Астаны.

По словам предпринимателя, далее в фонде развития предпринимательства «Даму» удалось получить кредит на реализацию проекта. Затем занялись непосредственно строительством молочного завода. При этом смогли уложиться в почти рекордные сроки – пять месяцев и 15 дней. Осенью 2024 года состоялся запуск производства.

– Наше дело стало по-настоя­щему семейным бизнесом, – говорит руководитель товарищества. – В него вовлечены все близкие родственники. За мной как за учредителем компании – общее руководство, стратегия. В общем, работы хватает всем, ведь, чтобы двигаться вперед, необходимо вкладывать в общее дело все силы.

Собеседник признался, что у его дружной команды есть планы на будущее. Четко выверенные и соизмеримые с собственными возможностями и конъюнктурой рынка. Их реализация призвана принести важный результат – увеличение натуральной и качест­венной молочной продукции на столичных прилавках.

#Астана #семья #бизнес #завод

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История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды
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