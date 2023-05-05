История в глине

Сегодня мы ежедневно пользуемся посудой, выполненной из разных смесей глины, наш интерьер украшают расписные вазы и статуэтки, вылепленные из этого же уникального природного материала. А ведь подобными вещами пользовались и наши далекие предки сотни лет назад.

Основную фондовую коллекцию Государст­венного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» сос­тавляют более 4 тыс. предметов старины из металла, стекла, камня, кости, а также глины. Львиная доля находок – керамика. Это артефакты, обнаруженные учеными Дмитрием Воякиным, Жуманом Исмаиловым и Мадияром Елеуовым в ходе раскопок на территории древнего городища Тараз с 2011 по 2017 год. Значительная часть находок датируется XI–XII веками, на которые выпало правление знаменитой династии Караханидов.

– Для керамики того периода характерны глазурованные изделия, – отметила краевед Жазира Шильдебаева. – Средневековые мастера окрашивали свою продукцию в основном в коричневый, белый и зеленый цвета. Глазурь использовалась не только в качестве красителя, но и материала, защищающего узоры. В качестве элементов декора, помимо растительных, зооморф­ных и геометрических орнаментов, они нередко применяли различные надписи. Примечательно, что на некоторых сосудах обнаружен символ шанырака, а также зодиа­кальный знак Водолея. Кстати, животные мотивы встречались не так часто, а когда пришел ислам, от них и вовсе отказались.

Таразские гончары достигли невероятных высот для своего времени. Ассортимент производства глиняных сосудов и посуды был огромен. Это видно по найденным артефактам. В то же время большое количество образцов изготовленных товаров, а также монет и их фрагментов, характерных для той эпохи и поднятых на поверхность археологами, свидетельствуют о том, что местные ремесленники активно развивались и вели широкую торговлю с купцами из разных городов.

– Находки указывают на то, что в свое время в городе существовали целые кварталы мастеров, селившихся в пригородной части – рабаде. Они изготавливали как повседневную бытовую продукцию, так и уникальные экземпляры, которые с большим удовольствием приобретали купцы, приезжавшие из разных стран. Не случайно средневековые путешественники, хотя бы раз побывавшие в Таразе, называли его «городом купцов и ремесленников», – говорит Жазира Шильдебаева.

По ее словам, особое место среди таразских умельцев занимали именно гончары, которых жители того времени наделяли некой магической силой. Ведь придать определенную форму субстанции, которая буквально лежала под ногами, считалось настоящим искусством.

Известный восточный поэт и философ Омар Хайям неоднократно воспевал в своих рубаях гончаров как создателей новой жизни и одновременно ее губителей, а их ремесло сравнивал практически с магией, с чем-то непостижимым простыми людьми: «Лепящий черепа таинственный гончар особый проявил к сему искусству дар: на скатерть бытия он опрокинул чашу и в ней пылающий зажег страстей пожар». А саму глину мыслитель рассматривал как нечто особенное, хранящее память о былом: «Я спустился однажды в гончарный подвал, там над чашей гончар, как всегда, колдовал. Мне внезапно открылось: прекрасную чашу он из праха отца моего создавал!»

А ведь на самом деле у обычного человека, наблюдавшего за работой керамиста со стороны, вполне могло возникнуть ощущение, что при лепке мастер использует некое волшебство. Как писал в своей книге «Великий шелковый путь на территории Казахстана» отечественный археолог Карл Байпаков, «формируя на гончарном круге каждую ленту, гончар произносил заклинания: «Поднимись! Стань крепким! Будь большим! Стань прямо! Ты стоишь на прочном основании» – и взывал к помощи покровителей четырех сторон света и богов солнца, неба, огня и ветра. Считалось, что при помощи сосуда можно «получить потомство, благосостояние, хорошую мужскую силу, сородичей».

К примеру, в текстах Шатапатха Брахмане, насчитывающих возраст в три тысячи лет, процесс изготовления жертвенного сосуда сравнивается с актом сотворения мира, а сам сосуд – с Вселенной. Все это демонстрирует, насколько важное значение имело искусство керамики в жизни человека.

Вместе с тем продукцию, которую создавали керамисты, высоко ценили. Ведь, как и сегодня, в средние века глиняные изделия использовались не только в повседневном обиходе, но и при проведении различных религиозных обрядов и голосовании, в строительстве и науке.

Загадочные сосуды

Из общего числа музейных экспонатов свыше 1 350 артефактов выполнены из глины. Причем, как показал анализ, их создавали мастера разных периодов.

В коллекции музея особенно примечательны сфероконусы, которые отличались как размерами, формами, так и декорированием. При раскопках древнего городища Тараз было найдено свыше 300 таких сосудов, которые классифицируются в отдельную группу, считающуюся самой многочисленной в республике.

Свое название они получили из-за необычной формы, состоящей из двух час­тей: сферы и конуса. Именно она, а также разнообразная орнаментация вызывали у исследователей наибольший интерес. Львиная доля из обнаруженных сфероконусов имеет тонкий проем, округлое тулово, заостренное к низу, узкую и длинную горловину, а их головная часть похожа на шляпку гриба. Чаще всего эти сосуды имели темно-серый и светло-серый цвета. Хотя попадаются среди находок и экземпляры коричневых оттенков. Наружная часть сфероконусов оформлялась различными полосками, процарапанными на поверхности сосудов, множественными печатями, штампами и знаками. Благодаря своей форме и чаще всего небольшим размерам после обжига в печи эти предметы становились очень прочными и твердыми, как камень.

– Исследования показывают, что данный тип керамики появился в VII–VIII веках в Иране, позднее, возможно, в VIII–IX веках – в Ираке и Египте, а в IX веке – в Средней Азии, Закавказье и Восточной Европе, – сообщила главный хранитель фондов Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Айдана Жанбосынова.

Узбекский историограф Борис Лунин отмечал, что в Средней Азии сфероконус называли «симаб-кузача». Наименование произошло от слов «симаб» (серебряная вода) и «кузача» (глиняная посуда с тонкой горловиной). Персидское название этого сосуда «кузей-симаб» в XII веке приводит азербайджанский археолог Гусейн Джидди. Историк-востоковед Михаил Массон из Узбекистана и ведущий кыргызский археолог Валентина Горячева в совместном труде «Бурана» писали о «симаб-кузача», имея в виду те же сфероконические сосуды, которые, по версии всех ученых, были предназначены для хранения… ртути.

– Даже сегодня многие исследователи называют эти сосуды казахским словом «сынапкөзе», которое созвучно с «симаб-кузача». Однако существует множество других мнений о предназначении керамических сфероконусов, – отметила Айдана Жанбосынова.

К примеру, в 1872 году в своем докладе ученый Казанского университета Анд­рей Лихачев на II Археологическом съезде высказал идею, что эти сосуды выполняли роль лампад. Другой известный археолог Василий Радлов пятью годами позже назвал эти предметы вовсе архитектурными украшениями. А в 1922 году исследователь Захарий Виноградов предположил, что они могли служить для перевозки и хранения воды, вина, благовоний, ртути, маслянистых веществ и пороха.

Такие сфероконусы изготавливали в Согде, Хорасане, Чаче, Южном Казахстане. При раскопках древнего Тараза археолог Героним Пацевич обнаружил глиняные гончарные печи, относящиеся к XI–XII векам, которые, как было установлено, предназначались для выжигания при высокой температуре маленьких предметов и сфероконусов. Последние, найденные здесь, исследовательница Таисия Сенигова датировала X–XII веками и разделила на две группы.

Предметом настоящей гордости работников музея является самый большой сфероконус, изготовленный в виде рыбы. Несмотря на то что его стенки очень толс­тые и крепкие, он все же оказался повреж­денным. Реставраторам удалось восстановить его из обнаруженных фрагментов.

Богатое собрание

– Средневековые керамические изделия являются богатым и многогранным архео­логическим источником информации, который по существу выполняет функции культурного и хронологического маркера, демонстрирует уровень материального и духовного развития жителей древнего города, – отметила Жазира Шильдебаева.

Керамика древнего Тараза отличается художественным и техническим совершенством, что наглядно демонстрируют высокое качество черепков, глазури и красок, завершенность форм и декора изделий. Посуда была открытой и закрытой, изготавливалась как вручную, так и с помощью гончарного круга. Для декора изделий характерны изящество и тонкое чувство колорита. Для нанесения орнаментации использовали различные техничес­кие приемы: штамповку, резьбу, налеп и вдавливание.

– Древними мастерами высокохудожест­венно изображались растительные и геомет­рические фигуры, стилизованные образы животных, птиц и людей. Таким образом, язык символов отразил фольклорные представления об окружающем мире, – говорит Айдана Жанбосынова.

Уникальным явлением в среднеазиатской керамике стал эпиграфический орнамент на основе арабской письменности, сформировавшийся в период мусульманского ренессанса IX–XII веков. Таким узором гончары писали на сосудах слова из Корана.

В коллекции средневековой керамики также интересен кувшин, по форме похожий на древнегреческую амфору, датированный IX–X веками. Это довольно вместительный и масштабный экземпляр диаметром 32 см и высотой 57 см. В верхней части от узкой горловины диаметрально расположены две ручки. Сам сосуд выполнен в технике ручной лепки с применением резьбы и штампа.

Из найденных хумов разных форм и размеров, предназначенных для хранения и транспортировки воды, вина и продуктов, выделяется образец X–XII веков, изготовленный вручную с использованием резьбы. Его выделяет орнамент в виде бараньего рога.

– Примечательно, что были найдены хумы с отверстия­ми внизу. Видимо, их ставили наверх, чтобы не поднимать каждый раз, и вода или вино вытекали при открытии пробки. Они использовались подобно всем известным винным бочкам с аналогичными отверстиями, – рассказывает Айдана Жанбосынова.

Привлекают внимание котел шаровидной формы с двумя плоскими ручками, кувшины с налепленными и вдавленными орнаментами VIII–XI столетий, а также с росписью при помощи ангоба, объемные крынки с маленькими округлыми ручками, сосуд-водолей с боковым сливом и ручкой, фляжки «мустахары» с горловиной и двумя ручками в виде традиционного жилища кочевников – юрты, чайник с налепом в форме головы быка, кувшины более поздних перио­дов (XI–XII и XII–XIII веков), выкрученные на станке и покрытые глазурью, облицовочные кирпичи, изготовленные на гончарном круге с использованием штампа, вдавливания, резьбы и высокотермального обжига, а также резные крышки от казанов, ночные горшки (туваки) и водопроводные трубы.

– В каждом доме стояли керамические дас­тарханы, – сказала Айдана Жанбосынова. – Они были разных размеров: от маленьких диаметром 30 сантиметров, подобных тем, которые используют сегодня для завт­рака в постель, до больших, достигавших в диаметре метра, предназначавшихся для повседневного быта. Несколько таких образцов сохранились до наших дней. Примечательно, что их верхняя сторона использовалась по прямому назначению для приема пищи, а нижняя – для украшения жилища. Предполагается, что когда трапеза заканчивалась, дастархан ставили боком вдоль стены той стороной, где имелось какое-либо изображение.

Что касается чаш и блюд, то они были как глубокие, так и плоские. К примеру, не оставляют посетителей музея равнодушными блюда с подглазурной росписью,

при помощи которой на внутренней поверхности изображены стилизованные растительные узоры в виде виноградной лозы и эпиграфические орнаменты. В декорировании блюд средневековые мастера использовали разные образы в виде точек, черточек, листьев, завитков, цветов, а также в основном желтый, коричневый, зеленый, белый и голубой оттенки.

В фондах музея также бросаются в глаза разнообразные пиалы, кружки и даже колбы, предположительно использовавшиеся средневековыми фармацевтами.

Невозможно пройти мимо копилок для монет – маленьких сосудов шарообразной формы с прорезью наверху, практически ничем не отличающихся от современных аналогов. Некоторые из них оказались разбитыми. Видно, что их хозяева воспользовались накопленными деньгами. Но есть среди находок и целые. В одной из них даже сохранились монеты.

В отдельную группу можно выделить светильники-чираги и подвесные люстры. Простые однорожковые считались переносными. Более сложные конструкции, к примеру, четырехрожковые чираги, подвешивались к потолку.

Одним из популярных глиняных экспонатов считается треножная подставка для обжига глиняных изделий – сипай. Это небольшое приспособление использовалось гончарами для большего заполнения пространства печи глазурованными изделиями. На нижней части подставок можно заметить следы глазури, идентичные тем, что обнаружены на внутренней части дна чаш и блюд. Они натолкнули ученых на мысль, что мастера ставили изделия в печь многослойными рядами. Эти подставки использовались между ними в качестве разделительных барьеров. Примечательно, что их форма напоминает современную игрушку – спиннер, популярную несколько лет назад. Именно поэтому эта находка привлекает в основном детскую аудиторию.

Большая часть имеющихся в музее артефактов восстановлена учениками археолога Жумана Исмаилова. Другую повреж­денную керамику приводит в порядок реставратор Бауыржан Тазан.

– При изготовлении керамики таразские мастера использовали в основном местную красную глину, белый ангоб и глазурь природных оттенков. Что касается видов изделий, то посуда и сосуды, которые мы имеем сегодня, широко использовались уже в ту далекую эпоху. Доказательством этому служат многочис­ленные находки ученых, – фсказала Айдана Жанбосынова.