Italian Open: Бублик сенсационно уступил андердогу

Честь Казахстана на Открытом чемпионате Италии в одиночку будет защищать Юлия Путинцева, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме неожиданно уступил португальцу Нуну Боржешу – 4:6; 4:6.

Бублик наколотил семь эйсов, при этом допустил шесть двойных ошибок. Кроме того, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Чуть ранее другой казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл 18-й ракетке мира Карену Хачанову с таким же счетом.

Вчера с турнира в Риме из-за проблем со здоровьем снялась прошлогодняя победительница Елена Рыбакина.

Таким образом, на римском турнире продолжает борьбу единственная представительница Казахстана - Юлия Путинцева, которой предстоит сразится с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Призовой фонд Italian Open составляет 7,9 млн евро.