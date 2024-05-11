Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира

Теннис
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На супертурнире в Риме не осталось представителей Казахстана в одиночном разряде, передает Kazpravda.kz

Фото: ©j48tennis

Юлия Путинцева уступила в третьем круге турнира WTA-1000 первой ракетке мира Иге Швёнтек со счетом 3:6; 4:6. Причем вторая ракетка Казахстана во втором сете вела во втором сете 3:0 и 4:1.

За матч Юлия сделала четыре эйса, две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Счет личных встреч между теннисистками составляет 4:0 в пользу польки.

Ранее турнир покинули первая ракетка Казахстана Александр Бублик, Александр Шевченко и Елена Рыбакина, которая снялась из-за недомогания.

Таким образом, на римском турнире в одиночке не осталось ни одного спортсмена из Казахстана.

Призовой фонд Italian Open составляет 7,9 млн евро.

#Юлия Путинцева #Ига Швёнтек #Italian Open

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