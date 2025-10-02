Итальянские путешественники оказались в затруднительной ситуации в Актюбинской области

Туризм
75
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

У них сломалась машина, на которой они ездили по Центральной Азии

На трассе «Самара – Шымкент» в Хромтауском районе Актюбинской области произошел необычный случай. Трое граждан Италии оказались в затруднительном положении из-за поломки автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, на котором они путешествовали по Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

Температура воздуха в ночь на 2 октября опустилась всего до –3 градусов. Для Казахстана такая прохлада в сентябре привычна, но для итальянцев, привыкших к мягкому климату, и их внедорожника это стало неожиданным испытанием. Как рассказали путешественники, они рассчитывали на теплую осень и не ожидали, что машина заглохнет прямо в пути.

На помощь туристам пришли сотрудники МЧС. Начальник караула ПЧ №20 Хромтауского района Айбек Сеитов принял вызов на английском языке, а для удобства заявителей переписку в мессенджере уже продолжил на итальянском заместитель начальника части Сагындык Жумагали. Это позволило быстро определить точное место происшествия и направить туда бригаду спасателей.

Иностранцев оперативно доставили в Хромтау, где они смогли отдохнуть и согреться. Сам автомобиль был эвакуирован в автосервис.

- Поломка случилась из-за холода, с нами такое впервые произошло. Большое спасибо вам за помощь! - поблагодарили спасателей Стефан, Александр и Марциано.

Машину отремонтировали в короткие сроки, и путешественники смогли продолжить свой маршрут. Итальянцы направлялись в Узбекистан и признались, что именно эта неожиданная остановка на казахстанской дороге подарила им ценный опыт – знакомство с тем, как в нашей стране готовы прийти на помощь любому туристу.

#машина #помощь #итальянцы

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
В учеников надо верить!
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Ориентиры для модернизации страны
Итоги встречи с «Реалом»
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Продукты стали дешевле
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Регион делает ставку на туризм
Вдохновляя на путешествия
Для чего Казахстану новый горнолыжный курорт
Более 5 тысяч туристов прибыли в Алматы на матч «Кайрат» – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]