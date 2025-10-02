У них сломалась машина, на которой они ездили по Центральной Азии

На трассе «Самара – Шымкент» в Хромтауском районе Актюбинской области произошел необычный случай. Трое граждан Италии оказались в затруднительном положении из-за поломки автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, на котором они путешествовали по Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

Температура воздуха в ночь на 2 октября опустилась всего до –3 градусов. Для Казахстана такая прохлада в сентябре привычна, но для итальянцев, привыкших к мягкому климату, и их внедорожника это стало неожиданным испытанием. Как рассказали путешественники, они рассчитывали на теплую осень и не ожидали, что машина заглохнет прямо в пути.

На помощь туристам пришли сотрудники МЧС. Начальник караула ПЧ №20 Хромтауского района Айбек Сеитов принял вызов на английском языке, а для удобства заявителей переписку в мессенджере уже продолжил на итальянском заместитель начальника части Сагындык Жумагали. Это позволило быстро определить точное место происшествия и направить туда бригаду спасателей.

Иностранцев оперативно доставили в Хромтау, где они смогли отдохнуть и согреться. Сам автомобиль был эвакуирован в автосервис.

- Поломка случилась из-за холода, с нами такое впервые произошло. Большое спасибо вам за помощь! - поблагодарили спасателей Стефан, Александр и Марциано.

Машину отремонтировали в короткие сроки, и путешественники смогли продолжить свой маршрут. Итальянцы направлялись в Узбекистан и признались, что именно эта неожиданная остановка на казахстанской дороге подарила им ценный опыт – знакомство с тем, как в нашей стране готовы прийти на помощь любому туристу.