Третий день зимних Олимпийских игр в Италии выдался для казахстанской делегации эмоционально сложным, но поучительным. Внимание наших болельщиков было приковано к конькобежному спорту и прыжкам с трамп­лина. К сожалению, подняться на пьедестал нашим атлетам пока не удалось.

фото НПК Казахстана

Так, в конькобежном спорте (1 000 м) основные надежды мы возлагали на Надежду Морозову. Она показала лучший результат среди казахстанок, заняв 14-е место. Елизавета Голубева финишировала 19-й, а дебютантка Игр Кристина Силаева – 28-й. Кстати, главной звездой дня в этом виде спорта стала нидерландская конькобежка Ютта Лердам. Она не просто взяла золото на 1 000 м, а сделала это с новым олимпийским рекордом. Но таблоиды обсуж­дают не только ее скорость: на трибунах Ютту неистово поддерживал ее жених – всемирно известный, но скандальный блогер и боксер Джейк Пол.

В прыжках с трамплина наши «летающие лыжники» Данил Васильев и Илья Мизерных не смогли пробиться в финальный раунд. Василье­ву не хватило всего пары баллов: с результатом 120,3 очка он стал 34-м (в финал проходят топ-30), а Мизерных занял 39-ю строчку.

Что касается промежуточных итогов выступления всех стран, то сейчас медальный зачет возглавили норвежцы, у которых в копилке уже шесть наград (3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые). На втором месте с пятью медалями (3 – 1 – 1) – швейцарцы, а на третьем – японцы (семь медалей: 2 – 2 – 3). А больше всех наград (9) на сегодняшний день завоевали хозяева состязаний, которые занимают седьмую строчку (1 – 2 – 6).

Особое внимание в эти дни приковано и к тем, кто только готовится защищать флаг страны. В Астане на финишную прямую вышла подготовка к XIV зимним Паралимпийским играм. Так, в Паралимпийском тренировочном центре президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев провел встречу с национальной сборной. Ключевым моментом мероприятия стало вручение атлетам-претендентам официальных аккредитаций – символа их готовности к стартам в Милане.

Окончательный поименный состав делегации будет утвержден после 16 февраля, когда Международный паралимпийский комитет завершит распределение квот. Важной деталью встречи стало присутствие на ней юных игроков из секции парахоккея: преемственность поколений и поддержка молодежи остаются прио­ритетом комитета. Как отметил глава НПК Казахстана,­ сейчас главная задача – мобилизовать все ресурсы и обеспечить команде безупречные условия для выхода на пик формы.