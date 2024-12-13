Итоги года: Модернизация водной инфраструктуры Казахстана

В рамках серии обзоров по итогам 2024 года сайт Primeminister.kz подробно рассказал о ключевых инициативах, которые формируют будущее водного хозяйства страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан сделал значительный шаг в реформировании системы управления водными ресурсами. Эти изменения направлены на устойчивое и эффективное использование воды, а также на обеспечение безопасности в условиях изменения климата.

В Послании Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана» важное внимание уделено вопросам доступности и качества водных ресурсов. Проблема дефицита воды становится все более актуальной на фоне роста населения и экономики. Казахстан остается зависимым от трансграничных водных источников, что обостряет необходимость проведения сбалансированной водной политики. Президент подчеркнул, что «реки и каналы Евразии – это общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики», что требует постоянного поиска взаимовыгодных решений с соседними государствами.

2024 год стал важным этапом в реформировании и развитии водного сектора Казахстана. Правительство нацелено на ускоренную модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Важнейшие задачи включают строительство новых водохранилищ, реконструкцию действующих объектов, внедрение цифровых технологий и водосберегающих решений. Важными событиями стали продолжение реализации реформ в области управления водными ресурсами, повышение эффективности сельского хозяйства через водосбережение, а также расширение научной базы и подготовки специалистов для водного сектора.

Модернизация инфраструктуры и ирригации

В стране насчитывается более 13 тыс. гидротехнических сооружений, включая водохранилища, дамбы и каналы, обеспечивающие регулярное орошение сельскохозяйственных земель. В 2024 году было подано 10,9 км3 воды для орошения в южные регионы страны, что составляет 97% от общего объема водозабора на орошение. Значительно улучшены показатели по рекам Талас и Шу, что подтверждает эффективность реализуемых мероприятий по водоснабжению и ирригации. Шардаринское водохранилище в 2024 году получило 4,8 млрд м3 воды, что в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Глава государства выделил ряд ключевых направлений, требующих незамедлительного реагирования. Среди них — модернизация водной инфраструктуры, пересмотр тарифной политики, внедрение водосберегающих технологий и усовершенствование законодательной базы.

С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации инициировало масштабные реформы, нацеленные на глубокую трансформацию водохозяйственной отрасли страны. Проделана большая работа по разработке новой нормативно-правовой базы: разработан проект нового Водного кодекса, проведены первые слушания в Мажилисе, утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, а также разработаны Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года и Дорожная карта по водосбережению до 2026 года.

Документы направлены на модернизацию водной отрасли, внедрение водосберегающих технологий и обеспечение устойчивости к последствиям изменения климата. Важным шагом также стало создание Координационного совета партнеров по развитию водного сектора, который станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и инновационных решений.

В рамках программы модернизации водохранилищ и ирригационных систем запланировано строительство 20 новых водохранилищ, а также реконструкция 15 действующих водохранилищ, включая реконструкцию более 14 тыс. км ирригационных каналов.

Инициативы позволят существенно увеличить емкость водохранилищ и улучшить управление водными ресурсами в в критически важных регионах страны. Модернизация ирригационных каналов поможет снизить потери воды при транспортировке с 50% до 25%, что обеспечит дополнительный объем воды для нужд сельского хозяйства.

Цифры года демонстрируют значительный прогресс: в 2024 году в Казахстане проведены обследования 93 гидротехнических сооружений, построены и укреплены 260 дамб общей длиной 592,9 км.

Основные принципы нового Водного кодекса

Кодекс направлен на решение актуальных проблем управления водными ресурсами, предотвращение водного дефицита и сохранение экосистем в условиях изменения климата. Документ основан на пяти ключевых принципах:

- Признание воды как основы жизнедеятельности и экономического развития;

- Учет экономической ценности водных ресурсов;

- Комплексное использование поверхностных и подземных вод;

- Рациональное использование и водосбережение;

- Привлечение общественности к вопросам управления водными ресурсами.

В документе впервые вводится понятие водной безопасности, охватывающее защиту населения и экономики от рисков дефицита воды и загрязнения водных объектов. А также - «экологический сток» – минимальный объем воды, сохраняемый для поддержания экосистем рек, озер и морей. Это предотвращает истощение и деградацию водных объектов.

Водный кодекс включает 121 статью, 14 глав и 6 разделов. Он предусматривает изменения в 4 кодекса (экологический, предпринимательский, гражданский и земельный) и 9 законов, связанных с природопользованием, агропромышленным комплексом, строительством и энергетикой.

Цифровизация системы управления водными ресурсами

Ключевым направлением в рамках реформы водного сектора является внедрение цифровых технологий для учета, управления и прогнозирования водных ресурсов.

В 2025 году запланирован запуск Национальной информационной системы водных ресурсов, которая обеспечит мониторинг состояния водоемов в реальном времени, а также прогнозирование паводков и засух.

Во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2024 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям разрабатывается информационная система прогнозирования и моделирования паводков «Tasqyn», которая позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации, составлять соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений.

Кроме того, по поручению главы государства проводится работа по оцифровке 3, 5 тыс. км оросительных сетей страны.

В частности, в Кызылординской области реализуется проект реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на пяти каналах: Новошиелинский, О-2, Келинтобе, Айтек и Сунаката.

В области Жетісу, Туркестанской и Жамбылской – с 2024 по 2026 год будут автоматизированы 16 оросительных каналов.

Также ведется разработка проектно-сметной документации для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов в Кызылординской области. Сроки реализации этих проектов с 2026 по 2027 год, за счет средств Исламского банка развития. В результате их реализации планируется снизить расход воды на орошение на 0,5 км3 год. Автоматизация каналов позволит обеспечить качественный и точный учет воды. Неотъемлемой частью будет их мониторинг на базе ситуационного центра, организованного в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов.

В июле 2024 года постановлением Правительства Казахстана РГУ «РМЦ «Казагромелиоводхоз» реорганизовано в НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» со стопроцентным участием государства. Деятельность Центра будет сфокусирована на следующие направления:

- совершенствование систем предоставления отчетности водопользователями;

- сбор и обработка всех данных в сфере водного хозяйства;

- краткосрочное и долгосрочное прогнозирование и моделирование паводков;

- сообщение о рисках нехватки воды;

- регулярное предоставление обработанных данных в уполномоченный орган для принятия управленческих решений и другие.

Цифровизация водного сектора способствует оперативному реагированию на экстренные ситуации и повышает прозрачность управления, создавая условия для устойчивого использования водных запасов.

Борьба с «черным рынком» воды

Министерство начало борьбу с нарушениями в управлении водными ресурсами. Департаментом внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации проведен аудит филиалов «Казводхоза».

В проект Водного кодекса вводится новый вид государственного контроля в области охраны и использования водного фонда – расследование. Эта мера призвана усилить защиту водного фонда и повысить ответственность за нарушения.

В 1,5 раза увеличилось число сотрудников бассейновых инспекций. Если ранее их число составляло 98 человек, то теперь общий штат бассейновых инспекций Казахстана составляет 242 человека. Это позволило открыть отделы бассейновых инспекций в каждом областном центре республики.

Водная дипломатия и сотрудничество с соседними странами

Казахстан продолжает активно развивать водную дипломатию. В этом году страна начала трехлетнее председательство в Международном Фонде спасения Арала и провела важные переговоры с соседями по вопросам водоснабжения. С начала года было проведено около 35 заседаний по трансграничным рекам с Китаем, Россией и странами Центральной Азии.

Достигнуты договоренности с Кыргызстаном и Узбекистаном о подаче воды в Казахстан через трансграничные реки Шу, Талас и Сырдария. Ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Ертис и Или.

Значимым шагом стало участие Казахстана в Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков, что способствует справедливому распределению трансграничных водных ресурсов.

Расширение орошаемых земель и водосберегающие технологии

Основной объем водных ресурсов обеспечивают поверхностные воды в среднемноголетнем объеме 106 км3, из них 55,7 % формируется на территории страны, остальные 44,3 % – притоку трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргызстана.

Примерно 60% от всех водных ресурсов используется для сельского хозяйства, что делает Казахстан одной из наиболее водоемких стран в Центральной Азии по использованию воды в сельском хозяйстве. Это связано с характером аграрного производства, где орошение играет ключевую роль.

Сельское хозяйство Казахстана, с учетом специфики климата и дефицита воды, нуждается в эффективных методах орошения. В этом контексте продолжилось внедрение водосберегающих технологий, и площадь орошаемых земель увеличилась в 2024 году с 312,2 тыс. га до 462,2 тыс. га. Особое внимание было уделено внедрению капельного орошения и дождевальных систем. Эти методы не только способствуют экономии воды, но и значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур. В частности, с помощью капельного орошения фермеры смогут снизить потребление воды на 40-50% и повысить урожайность сельскохозяйственных культур в 1,5-2 раза.

Правительство также увеличило субсидирование сельхозпроизводителей для внедрения водосберегающих технологий. Программы финансирования и обучение фермеров помогли распространению передовых методов орошения, что в свою очередь привело к улучшению экономических показателей в аграрном секторе.

Водоснабжение населенных пунктов

На 2024 год в Казахстане выделено 218 млрд тенге на реализацию 324 проектов водоснабжения. Из этой суммы 106 млрд тенге направлены на 122 проекта в городах, а 112 млрд тенге – на 202 проекта в сельских населенных пунктах. В рамках этих мероприятий за 10 месяцев текущего года в 39 селах было проведено централизованное водоснабжение, в 166 селах установлены комплексные блок-модули, а в 49 – проведена реконструкция изношенных водопроводных сетей за счет республиканского бюджета.

На 2024 год обеспеченность населения качественной питьевой водой в городах составляет 99,5%, а в селах – 97,8%. В сравнении с прошлым годом это соответствует росту на 0,6% в городах и 1,2% в сельской местности.

Планы на будущее включают полное обеспечение 100% населенных пунктов качественными услугами водоснабжения до конца 2025 года, что позволит значительно повысить уровень жизни в сельских и городских территориях страны.

Системы управления паводками и экстренные меры

Водохозяйственные объекты страны успешно справились с задачей пропуска воды и позволили наполнить водохранилища, направив воду в экосистемы и в сельское хозяйство. Было саккумулировано более 12 млрд м3 воды, которую использовали для нужд отраслей экономики. Если в прошлом году общий сброс воды из водохранилищ составил порядка 13 млрд м3 за весь паводковый период, то в этом году за 1 месяц общий сброс воды из водохранилищ составил более 36 млрд м3, что говорит о масштабности паводка.

С начала года в озеро Балхаш поступило 15,2 млрд м3 воды, из них во время паводка – 3,3 млрд м3. В Каспийское море с начала года поступило 17,1 млрд м3 воды. 80 млн м3 воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Из области Ұлытау в Кызылординскую область было направлено 839 млн м3 воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений эта вода через реку Сарысу достигла озерных систем Кызылординской области.

Для исполнения поручения Главы государства от 1 апреля 2024 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, водных ресурсов и ирригации разрабатывается информационная система прогнозирования и моделирования паводков «Tasqyn». Данная система позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации и составлять соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений.

Прогнозы расхода воды на водных объектах служат одним из оснований для проведения мероприятий по регулированию сбросов на гидротехнических сооружениях и уменьшению нагрузки на окружающую среду в периоды неблагоприятных гидрометеорологических условий. В части Министерства водных ресурсов и ирригации методика регламентирует расчет оперативных и прогнозных водохозяйственных балансов, составляемых для анализа и корректировки режимов использования воды в водохранилищах и водохозяйственных системах, а также для оперативного распределения воды. Запуск информационной системы запланирован до конца этого года. В дальнейшем запланировано проведение обучающих семинаров для представителей заинтересованных государственных органов и организаций.

Институциональные изменения и создание новых научных учреждений

2024 год стал важным в плане институциональных изменений в сфере водных ресурсов. В частности, в системе управления водными ресурсами была восстановлена Национальная гидрогеологическая служба, что позволило улучшить качество мониторинга и управления водными запасами, а также повысить безопасность водоснабжения. Эта служба играет ключевую роль в оценке состояния водных ресурсов и разработке мероприятий по их рациональному использованию.

Кроме того, в 9 регионах Казахстана были созданы специализированные организации по эксплуатации гидротехнических сооружений. Эти организации направлены на повышение качества эксплуатации и технического обслуживания гидротехнических объектов, что в свою очередь минимизирует риски аварийных ситуаций и потерь воды.

Среди значительных институциональных реформ можно отметить и передачу функций по рыбному хозяйству из Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство сельского хозяйства. Это изменение позволит улучшить координацию деятельности в сфере рыбоводства и использования водных ресурсов для рыбной промышленности.

Научное и образовательное развитие водного сектора

В 2024 году в Казахстане был сделан важный шаг в развитии водного сектора через создание новых научных и образовательных учреждений. Основание Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря стало значимым вкладом в изучение экологии и устойчивого использования водных ресурсов региона. В этом институте проводятся исследования, разрабатываются новые технологии и осуществляется мониторинг состояния экосистемы Каспия. Также был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, который активно готовит специалистов в области экологии и управления водными ресурсами, что способствует укреплению кадровой базы отрасли. В 2025 учебном году университет планирует ввести специальность «гидроэкология». Эта область знаний становится особенно актуальной в условиях загрязнения водных ресурсов, изменения климата и потребности в рациональном использовании водных объектов.

Для повышения квалификации специалистов водного сектора Министерство водных ресурсов и ирригации реализует ряд мер. В 2024 году была значительно увеличена заработная плата сотрудников «Казводхоза», что стимулировало привлекательность работы в этой сфере. Кроме того, водные специальности были включены в программу «Болашақ», что позволило специалистам министерства подать заявки на обучение за рубежом. По итогам принимаемых мер более 450 работников водной отрасли прошли курсы повышения квалификации.

Важным элементом является также сотрудничество с 9 университетами, что позволило студентам пройти производственную практику в водохозяйственных организациях.

Казахстан также активно развивает международное сотрудничество в области водного хозяйства. В частности, Таразский региональный университет и Ташкентский институт инженеров ирригации подписали соглашение о совместной программе двудипломного образования, что позволяет студентам получить дипломы обеих стран.

Создание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям и актуализация профессиональных стандартов, таких как «Гидротехническая мелиорация», значительно улучшили качество подготовки специалистов. В рамках международного сотрудничества с Нидерландами были проведены семинары и тренинги по управлению водными ресурсами, что способствовало повышению квалификации казахстанских специалистов.

В результате совместной работы с КНР было достигнуто соглашение о направлении на обучение туда более 100 специалистов водной отрасли в 2025 году.