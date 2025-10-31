На протяжении пяти дней мы были свидетелями напряженной борьбы, филигран­ных розыгрышей и громких побед. Турнир, который обещает стать традиционным, стал важной международной площадкой для повышения спортивного мастерства и популяризации настольного тенниса.

– Подобные соревнования дают нашим игрокам неоценимый опыт и позволяют подтянуть уровень подготовки. Ведь уже в 2027 году Астана примет чемпионат мира по настольному теннису, и сегодняшний турнир – важный шаг на пути к этому событию, – отметил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

В ходе турнира прошли финальные этапы среди участников категорий U-11, U-16 и взрослых. Победителям среди юниоров была вручена премия в размере 5 тыс. долларов США, а среди взрослых – 10 тыс. долларов.

Итак, в командном первенстве призовые места заняли сборные команды Российской Федерации, Ирана и Республики Корея. В одиночном разряде среди женщин (17+) победу одержала Элизабет Абраамян (Россия). На втором месте – Ли Да Ен (Южная Корея), третье место разделили Ксанг Ли (Китайский Гонконг) и Ли Су Ен (Южная Корея).

Победителями и призерами среди юниоров стали: у мальчиков в возрасте U-11 чемпионом назван Рамазан Рауанулы (ВКО), второе место занял Зангар Абдимажит (Шымкент), а третье место поделили Нуржан Бакдаулет (Шымкент) и Расул Бекболат (Актюбинская область). Среди девочек первое место заняла Шохина Миркодирова (Шымкент), второе – у Жансаи Тилегеновой (Карагандинская область), а третьими стали Томирис Тимуркызы (Актюбинская область) и Назерке Болатбек (Туркестанская область).

У юношей (U-16) сильнейшим стал Алиби Шоманов (ВКО), второе место у Асылхана Магзумбекова (Карагандинская область), и третье поделили Санжар Ибахан (Туркестанская область) и Мансур Суйиндик (Павлодар). У девушек в этом возрасте сильнейшей признана Мария Лукьянова (Караганда), второй стала Акниет Амангельди, а третьими – Рауана Шымкентбай (Шымкент) и Ноила Ханиязова (Туркестанская область).

– Этот турнир в будущем мы планируем сделать ежегодным. Казахстанские спортсмены были представлены ребятами из сборной. В целом я очень доволен тем, как они сыграли. Сейчас в респуб­лике очень хорошо развивается настольный теннис, он становится массовым и очень профессиональным видом спорта, – подчеркнул директор Академии настольного тенниса Nomad Руслан Жетубаев.

Высокий статус и престиж соревнований подчеркнуло участие сильнейших игроков, в том числе представителей мирового рейтинга ITTF. Подтвердил это финальный день турнира, который запомнится как настоящий праздник настольного тенниса. Особый интерес вызвало шоу – матч легенд, в котором на одной площадке сошлись такие ярчайшие звезды мирового уровня, как Сюй Синь и Фан Бо из Китая, Вернер Шлагер из Австрии и Джу Се Хек из Кореи. Их мастерство отметил и посетивший турнир Президент Казахстана. К слову, у болельщиков была уникальная возможность лично пообщаться со своими кумирами, взять автогра­фы и сделать фото на память.

Церемония награждения прошла в торжественной атмосфере. Победители и призеры турнира получили заслуженные награды, а организаторы поблагодарили всех участников и болельщиков за высокий уровень соревнований и поддержку. Особенным моментом вечера стало выступление нашего певца Alem, который подарил зрителям незабываемое музыкальное шоу.

Напомним, в Казахстане настольным теннисом систематически занимаются свыше 260 тыс. человек. В стране функционируют 20 региональных федераций, 12 современных центров настольного тенниса, 30 новых отделений и 35 специализированных залов. За последние два года казахстан­ские спортсмены завоевали 85 медалей на международных стартах, в том числе 31 золотую.