Из-за ЧП на теплосетях в Рудном закрыли несколько дорог

В связи с этим изменен график движения автобусных маршрутов.

Из-за аварии на тепловых сетях Рудного временно перекрыли ряд улиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По данным местных властей, перекрыты:

ул. Горняков от Мира до Строительной;

ул. Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября.

«В связи с этим будет изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы.

График движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул Кирова напротив "Планеты" - Мира и далее по маршруту», - рассказали в акимате.

Напомним, в феврале в связи с участившимися случаями аварий и порывов на городских сетях тепло- и водоснабжения, в Рудном была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения. ЧС продлится почти до конца апреля.

По данным местных властей, изношенность сетей теплоснабжения в Рудном дошла до критической отметки.