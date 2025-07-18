Антон Кистанов, пострадавший после нападения пациента в Костанайской областной больнице, будет госпитализирован в Центр экстренной медицины столицы. Его состояние оценивается как тяжелое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Арна Ньюс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы Костанайской областной больницы, доктор получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева (перелом затылочной кости), ушибленную рану слизистой нижней губы справа и ушиб мягких тканей затылочной области.

«После оказания экстренной помощи и проведения телемедицинских консультаций сегодня принято решение - Антон Кистанов бортом санавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану, в Центр экстренной медицины», - говорится в сообщении.

Напомним, что хирурга-уролога Антона Кистанова, спустившегося к пациентам после операции, ударил 34-летний мужчина, возмущенный долгим ожиданием в очереди. Врач потерял сознание и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После того как нападавшего забрали сотрудники полиции, он повторно обратился в приемный покой. Коллеги Антона Кистанова осмотрели его и предложили операцию, так как боль возобновлялась. Однако мужчина отказался от госпитализации, объяснив это тем, что «не доверяет врачам, потому что они на него злые».

Напомним, вчера врач из Костаная попал в реанимацию после избиения пациентом. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками.