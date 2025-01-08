Избран президент Казахстанской футбольной лиги

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Кандидатура 50-летнего отечественного специалиста была поддержана большинством голосов участников заседания, передает Kazpravda.kz

«Имя Ерлана Джамантаева широко известно в казахстанском спорте. Он в прошлом занимался профессиональным футболом, был руководителем и главным тренером частного клуба «Ушкын-Искра». В разные годы возглавлял национальную сборную Казахстана по пляжному футболу и департамент массового, женского футбола и футзала Казахстанской федерации футбола», – рассказали в пресс-службе Лиги.

По данным Лиги, с 2021 по 2023 год он занимал должность председателя правления ФК «Актобе», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана. До избрания президентом QFL был директором ФК «Окжетпес», ставшего пятикратным чемпионом Первой лиги. Кроме того, является генеральным секретарем ассоциации «Республиканская лига частных футбольных школ и академий».