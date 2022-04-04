Постановлением Правительства РК внесены изменения в правила предоставления социальной помощи гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно правилам, государство в период получения образования полностью обеспечивает расходы на социальную помощь:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- детям с ограниченными возможностями в развитии, инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам, воспитывающимся или обучающимся в интернатных организациях;

- детям, пребывающим в центрах адаптации несовершеннолетних и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Частично государство компенсирует расходы в период получения образования:

- детям из многодетных семей;

- детям из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

- детям, проживающим в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах;

- детям, воспитывающимся и обучающимся в специализированных интернатных организациях образования для одаренных детей;

- воспитанникам интернатных организаций;

- детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования на дому или в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также детям, проходящим восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

- студентам, обучающимся по образовательному гранту в НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;

- студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

- иным категориям граждан, определяемым законами РК.

При этом студентам, обучающимся по образовательному гранту в Казахском национальном женском педуниверситете, государство компенсирует расходы на горячее питание в размере 100% от стоимости питания, а студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, – 40% стоимости дневного рациона для детей-сирот за счет местных бюджетов.

Вместе с тем расходы на питание могут полностью покрываться за счет местных бюджетов по решению местных исполнительных органов.

Также говорится, что учащиеся средних школ из семей, имеющих право на получение АСП, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются одноразовым школьным питанием согласно размерам, источникам и видам предоставления социальной помощи гражданам.

Социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в организациях образования технического и профессионального, высшего образования зарубежных стран по направлению от государственных органов РК, оказывается направившим их государственным органом.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.