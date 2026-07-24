️С 25 августа алименты в Казахстане будут перечисляться на специальные банковские счета

25 августа в Казахстане вступает в силу новый порядок перечисления алиментов, направленный на дополнительную защиту средств, предназначенных для содержания детей и нетрудоспособных лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Республики Казахстан от 24 июня 2026 года № 325-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».

Теперь при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов перечисление денежных средств будет осуществляться исключительно на специальный банковский счет, предназначенный для зачисления алиментов. Для этого взыскателю необходимо предоставить судебному исполнителю реквизиты такого счета.

Главная цель нововведения — обеспечить сохранность денежных средств, предназначенных для содержания ребенка или нетрудоспособного лица. В соответствии с действующим законодательством на деньги, находящиеся на специальном алиментном счете, не может быть наложен арест. Это позволит гарантировать, что алименты будут использоваться исключительно по своему прямому назначению и не будут затронуты исполнительными действиями по другим обязательствам получателя.

Требование распространяется на взыскателей, получающих алименты в рамках исполнительного производства. Именно они обязаны открыть специальный счет и предоставить его реквизиты судебному исполнителю. Порядок открытия таких счетов установлен Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан.

Министерство юстиции разъясняет, что отсутствие специального счета не освобождает должника от обязанности выплачивать алименты. Вместе с тем до предоставления взыскателем необходимых банковских реквизитов перечисление взысканных денежных средств будет невозможно. В таких случаях судебный исполнитель обязан уведомить взыскателя о необходимости открытия специального счета и предоставления его реквизитов. После выполнения этих требований поступившие денежные средства будут перечислены получателю в установленном порядке. При этом задолженность по алиментам продолжит учитываться и не подлежит списанию.

Новые нормы направлены на усиление социальной защиты получателей алиментов, повышение эффективности исполнительного производства и обеспечение гарантированной сохранности средств, предназначенных для содержания наиболее уязвимых категорий граждан — детей и нетрудоспособных лиц.