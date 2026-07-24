В Алматы укрепили опасные склоны

Завершены работы по укреплению девяти оползнеопасных участков, которые представляли угрозу для жителей и городской инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Укреплены склон у высокогорного катка «Медеу», участок дороги к Шымбулаку, автодорога к кладбищу Кенсай-2, эвакуационная дорога к плотине «Сарысай». Работы также выполнены на трёх участках по улице Хожамьярова, вдоль улицы Палладина, на территории кладбища «Кемел», по улице Усикова (ПК «Медеу») и на дороге к въезду в садоводческое товарищество «Акжартау».

Инженерные работы полностью завершены. Сейчас проводится благоустройство территорий. Продолжается обследование потенциально опасных склонов. В этом году специалисты выявили ещё семь участков с высоким риском развития оползней. Для них разрабатываются проектные решения, после чего будут проведены работы по укреплению.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в горной местности продолжается установка информационных щитов. Жителей и туристов оперативно информируют о неблагоприятных погодных условиях с помощью SMS-рассылок. При необходимости вводятся временные ограничения на посещение отдельных горных маршрутов.