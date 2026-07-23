МВД предупредило о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения

В МВД отметили, что информационная система "Qyzmet police" не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов
Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД, сообщает Kazpravda.kz
Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к министерству внутренних дел.
В настоящее время приемная кампания еще продолжается. Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе "Qyzmet police" после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями.
В МВД отметили, что информационная система "Qyzmet police" не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов.
В этой связи в ведомстве просят граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией МВД.