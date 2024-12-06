Изменится ли порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2025 году

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно таблице, минимальные пороги не изменились, оставшись на уровне 2024 года.

Каждому возрасту соответствует свое значение минимальной достаточности накоплений. К примеру, для 20-летних порог составляет 3 260 000 тенге, 30-летних – 4 580 000 тенге, для 40-летних – 6 100 000 тенге, для 50-летних – 7 860 000 тенге, для 60-62-летних – 9 890 000 тенге. Подробнее с таблицей для каждого возраста можно ознакомиться здесь.

Напомним, информацию о сумме пенсионных накоплений можно получить через личный кабинет на сайте ЕНПФ, личный кабинет в мобильном приложении ЕНПФ, веб-портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.