Пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус

В январе инвестиционный убыток от управления пенсионными активами ЕНПФ составил -284,9 млрд тг., передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Первого кредитного бюро DATA HUB

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минусовые значения не фиксировались с апреля 2024 года.

«Убыток сформировался в основном за счет рыночной переоценки ценных бумаг (-252,1 млрд тг) и внешнего управления (-120,2 млрд тг). Такой исход связывают с волатильностью рынка, наблюдавшейся на фоне угроз Трампа о введении тарифов, а также снижении уровня безработицы в США. С другой стороны, к убытку привело укрепление тенге, обеспечившее -52,9 млрд тг. Вознаграждение по ценным бумагам принесло доход в размере 139,9 млрд тг. Но на общую картину это особо не повлияло», - говорится в публикации.

Что касается процентных величин, убыточность ПА под управлением НБРК соответствует -1,25% при инфляции в 1,1%. Остальные же доверительные управляющие завершили месяц несколько лучше (от -0,74% до +0,58%). Правда, и речь в их случае шла об управлении куда меньшей суммой – 63,8 млрд тг против 22,3 трлн тг.