Размер обязательного пенсионного взноса работодателя повысили в Казахстане

Пенсионные новости
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Дана Аменова
корреспондент

С 1 января 2025 года в Казахстане размер обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) составил 2,5%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников. Тем самым, накопительная система Казахстана была дополнена новым компонентом.

Согласно Социальному кодексу, в отличие от 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых работниками из своих доходов, ОПВР перечисляются за счет собственных средств работодателя.

«Ежегодно размер ОПВР будет поэтапно расти (1,5% - в 2024 году, 2,5% - в 2025 году, 3,5% - в 2026 году, 4,5% - в 2027 году) и в 2028 году составит 5%. Сумма дохода работника, принимаемая работодателем для расчета ОПВР, составляет не менее одной минимальной заработной платы (МЗП) и не более 50-ти МЗП, установленной на соответствующий календарный год.

Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников – лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также лиц, родившихся до 1 января 1975 года», – говорится в официальном сообщении.

Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитеты госдоходов Минфина РК. 

«Стоит учесть, что в отличие от ОПВ, поступающих на индивидуальные пенсионные счета работников, ОПВР зачисляются на условные пенсионные счета и не являются собственностью работников. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать. ОПВР предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками и будут выплачиваться пожизненно», – пояснили в фонде.

Там же добавили, что введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии.

В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет их отчислений ОПВ в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей.

Напомним, ранее ЕНПФ опубликовал таблицу с минимальными размерами пенсионных накоплений для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии (ПМД) на 2025 год. 

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