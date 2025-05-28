Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале текущего года одна из крупнейших страховых компаний в мире Allianz опубликовала новое издание Глобального пенсионного отчёта, содержащего анализ пенсионных систем 71 страны. В отчёте представлен рейтинг пенсионных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ranking.kz

По данным аналитиков, пенсионный индекс Allianz (API) разработан для комплексной оценки устойчивости и достаточности пенсионных систем. Он состоит из трёх субиндексов и учитывает 40 параметров, оцениваемых по шкале от 1 до 7, где 1 означает наилучший результат.

Первый субиндекс оценивает темп демографических изменений, государственный долг и общий уровень жизни. Второй субиндекс оценивает устойчивость пенсионной системы, третий — то, насколько пенсионная система может обеспечивать адекватный (достаточный) уровень жизни в пожилом возрасте.

Так вот, Казахстан в этом рейтинге поднялся на 8 строчек и занял 26-е место, опередив многие развитые и развивающиеся страны. Среди прочих РК опередила такие страны, как Индонезия, Сингапур, Австрия, Китай, Турция, Испания, Румыния, Венгрия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

Оценка страны составила 3,5, что выше среднего значения по 71 стране (3,7). Лучшие оценки Казахстан показал по третьему и второму субиндексам — 3,2 и 3,6 балла соответственно. Это обеспечение адекватной пенсией в пожилом возрасте, а также устойчивая пенсионная система.

Кроме того, в обзор не вошла ни одна из стран Центральной Азии и ЕАЭС, в том числе и Россия. Таким образом, само участие в рейтинге уже говорит об определённом векторе и высоком уровне развития системы пенсионного обеспечения. Соответственно, позиция и оценка Казахстана указывают на то, что страна входит в число самых эффективных и развитых.

Тем временем первые 10 строчек в рейтинге заняли следующие страны: Дания (2,3 балла), Нидерланды (2,6 балла), Швеция (2,6 балла), Япония (2,7 балла), Новая Зеландия (2,8 балла), Израиль (3 балла), Австралия (3,2 балла), Великобритания (3,2 балла), Норвегия (3,2 балла) и США (3,2 балла).

Самые низкие позиции в рейтинге занимают пенсионные системы Лаоса, Малайзии и Шри-Ланки (от 4,6 до 5 баллов).

По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2,5 млн человек. В стране действует многоуровневая пенсионная система, которая была реформирована в 1998 году. Ранее в РК была распределительная система, унаследованная от Советского Союза, которая базировалась на солидарности поколений. Однако экономические трудности постсоветского периода и демографическая ситуация потребовали реформирования системы. Теперь она сочетает элементы распределительной и накопительной моделей и считается более устойчивой.

Выплаты формируются из трёх уровней пенсионной системы и зависят от индивидуальных накоплений на пенсионных счетах.

Первый уровень: выплаты за счёт государственного бюджета (солидарные и базовые выплаты).

Второй уровень (выплаты из ЕНПФ): обязательная накопительная система, включая 10% обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и 5% обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) от работодателей для работников в опасных условиях труда.

Третий уровень (выплаты из ЕНПФ): добровольные накопительные взносы (ДПВ).

С 1 января 2024 года введён новый компонент — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Взносы будут постепенно увеличиваться от 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году и будут применяться только к работникам, родившимся в 1975 году и позднее.

Кроме того, за последние несколько десятилетий идёт устойчивый переход пенсионных систем мира с распределительных к накопительным. Если в 2000 году на распределительную часть приходилось более 65%, то сейчас она составляет менее 50%, то есть накопительный компонент из года в год уверенно увеличивает свою долю в мире.

Казахстан в данном вопросе сделал большие шаги, первым среди стран СНГ начал переход на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах индивидуальных сбережений.

Эксперты Allianz также отметили преимущество и важность накопительного компонента с учётом демографических тенденций. Так, в отчёте особое внимание уделяется вопросу старения населения и отмечается, что, согласно последним прогнозам ООН, в течение следующих 25 лет число людей в возрасте 65 лет и старше вырастет почти в 2 раза — с 857 млн сегодня до 1 578 млн в 2050 году.

Снижение уровня рождаемости замедляет рост населения трудоспособного возраста, и к середине века на каждые 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет будет приходиться 26 человек старше 65 лет, тогда как в настоящее время их численность составляет 16 человек. В этой связи, по мнению экспертов, один из путей смягчения воздействия демографических изменений на пенсионную систему — это дополнение государственной пенсионной системы накопительным элементом.

Таким образом, в отчёте сделан вывод, что «идеальная» пенсионная система — это правильный баланс между государственной пенсионной системой (pay-as-you-go) и накопительной. Страны, которые сочетают эти два компонента, лучше всего подготовлены к демографическим изменениям и обеспечению устойчивости пенсионной системы и достаточности пенсионных выплат в долгосрочной перспективе.

Однако эффективно функционирующие рынки труда являются необходимым условием для успешной реализации любой пенсионной реформы, что означает увеличение доли формальной занятости на развивающихся рынках и адаптацию к потребностям стареющей рабочей силы в промышленно развитых странах.