Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA

Дебют и громкий вызов

Большое удивление вызвало сообщение о том, что Шарипова решила выступить на турнире по смешанным единоборствам – Octagon 33 в Алматы. Ее соперницей была россиянка Карина Ондасынова, которая имела опыт выступления в поп-ММА (где сражаются скорее любители, мечтающие о настоящей профессиональной карьере). Казахстанка без особых проблем выиграла у оппонентки в первом раунде, совершив удушающий прием сзади.

Напомним, что Фируза была чемпионкой мира по боксу среди профессионалов во 2-й полулегкой (IBO, 2017-2019), легкой (IBA, 2017–2021; WBU, 2017 – н. в.) и 1-й полусредней (IBA, 2020 – н. в.) весовых категориях. По сос­тоянию на декабрь 2021 года занимает второе место в мире по версии WBA. Также она является бронзовым призером чемпионата Азии (2012).

Видимо, поверив в свои силы, Фируза сделала неожиданное заявление после своего дебютного боя, сразу бросив вызов звезде UFC, новоявленной чемпионке мира бразильянке Аманде Нуньес. «Аманда Нуньес, я иду за тобой. Я буду чемпионкой UFC!» – написала Шарипова в Instagram, опубликовав фото бразильянки.

Сразу же скажем, что этот поединок очень и очень маловероятен. Южноамериканка является одной из самых известных личностей в мире смешанных боевых искусств, выступает под эгидой самой сильной лиги мира UFC в женской легчайшей весовой категории. Она двукратная чемпионка UFC в легчайшем весе и действующая чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе. Занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории, а также занимает первую строчку официального рейтинга UFC в женском легчайшем весе.

Отметим, что несколько дней назад 34-летняя Нуньес в главном бою турнира UFC 277 в Далласе (США) в реванше победила 32-летнюю американку Джулианну Пенью, вернув себе чемпионский пояс в легчайшем весе. О ее силе можно предполагать хотя бы по фото с данного турнира. Напомним, что в декабре прошлого года бразильянка потерпела сенсационное поражение от Пеньи, которая совершила апсет года, отобрав пояс у абсолютной фаворитки, но теперь все встало на свои места.

В это же время состоялся и главный бой алматинского турнира Octagon 33 за вакантный пояс в легком весе между казахстанцами Нурбеком Тажибаевым (5 побед и 2 поражения в карьере) и Мажитом Сардаровым (5 побед в карьере). Бой, рассчитанный на пять раундов, продлился всю дистанцию. Победу решением судей одержал Сардаров – 49:46, 48:47, 49:46.

Еще одно приятное известие пришло из далекого Бахрейна, где казахстанский боец Асу Алмабаев одержал победу на турнире Brave 60. Здесь соперником нашего спортсмена стал бывший чемпион довольно известной в мире лиги Bellator Зак Маковски. Поединок прошел в лимите наилегчайшего веса. По итогам трех раундов наш соотечественник выиграл раздельным решением судей – 29:28, 28:29, 29:28. Победная серия казахстанского бойца теперь составляет 12 пое­динков, и у него появились неплохие шансы для продвижения своей карьеры.