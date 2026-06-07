Казахстан завоевал еще восемь золотых медалей на чемпионате Азии в Туркестане

Казахстанские спортсмены успешно выступают среди юниоров и молодежи до 23 лет

Фото: Национальная федерация по гребным видам спорта РК

Сборная Казахстана успешно выступает на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, молодежи до 23 лет и параканоэ, который проходит в Туркестане. По итогам третьего соревновательного дня казахстанские спортсмены пополнили медальную копилку еще восемью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами, передает Kazpravda.kz.

Ранее в утренней программе национальная команда завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Таким образом, третий день соревнований стал одним из самых успешных для казахстанской сборной.

Чемпионами Азии стали Стелла Суханова и Вероника Трапезникова, победившие в заездах байдарок-двоек на дистанциях 200 и 500 метров среди спортсменок до 23 лет. Две золотые медали также выиграли Мария Бровкова и Ульяна Киселёва в соревнованиях каноэ-двоек на тех же дистанциях.

На высшую ступень пьедестала поднялись Тимофей Таранов и Даниил Коляда в байдарке-двойке среди юниоров до 18 лет на дистанции 200 метров, а также Егор Краснонос и Дмитрий Холмогоров в байдарке-двойке среди молодежи до 23 лет на дистанции 500 метров.

Золотые награды завоевали и командные экипажи Казахстана. Победителями стали мужская юниорская сборная по байдарке в составе Мадияра Канекена, Алексея Ширмана, Нуртилека Имана и Никона Дергунова, а также женская юниорская команда, за которую выступили Эвелина Костенко, Анна Емельяненко, Анастасия Прибыткова и Кира Кальтенбергер.

Серебряными призерами стали мужская сборная Казахстана по каноэ среди спортсменов до 18 лет и экипаж Владислава Руденко и Полата Торебекова. Бронзовые медали завоевали Зоя и Злата Прядка, а также женская юниорская команда по каноэ.

Заключительный день чемпионата Азии пройдет 7 июня. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 15 стран.