В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялся вечер памяти «Атадан мұра», приуроченный ко дню рождения выдающегося казахского композитора, кюйши, народного артиста СССР, Халық Қаһарманы Нургисы Тлендиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



По информации ведомства, в рамках мероприятия зрителям была представлена концертная программа, посвященная творческому наследию композитора. На сцене выступил Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы», носящий имя Нургисы Тлендиева.





Художественным руководителем и главным дирижером коллектива выступила Динзухра Тлендиева. Также в концерте приняли участие известные дирижеры Жалгасбек Бегендиков и Абылкайырхан Бейсеков.

В ходе вечера прозвучали кюи, ставшие неотъемлемой частью творческого наследия композитора, в том числе «Ата толғауы», «Әлқисса» и «Махамбет».

Особое место в программе заняли песни «Құстар әні», «Сарыжайлау» и «Куә бол» в исполнении известных солистов Рамазана Стамгазы, Светланы Айтбаевой и Фархата Кубиева.





Одним из трогательных моментов вечера стало выступление внучки композитора Даяны Тлендиевой, исполнившей песню «Куә бол», посвященную Дариге Тлендиевой.

Также в концерте приняли участие Айгерим Шарипбек и Жулдыз Байжума, чьи выступления придали программе особую художественную выразительность.