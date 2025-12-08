Фото: facebook.com/aida.balayeva.2025

Заместитель Премьер-министра РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева лично вручила государственные награды соотечественникам, которые не смогли присутствовать на официальной церемонии в честь Дня Республики.

По словам главы ведомства, Указом Главы государства, ко Дню Республики были награждены работники разных сфер, внесшие значительный вклад в развитие отраслей экономики и общественной жизни страны. Некоторые из них не смогли получить награды вовремя, поскольку находились за пределами Казахстана.