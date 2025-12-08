На торжественной церемонии награждения орден «Құрмет» вручили первому казахстанскому музыканту, получившему «Грэмми» Иманбеку Зейкенову
Заместитель Премьер-министра РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева лично вручила государственные награды соотечественникам, которые не смогли присутствовать на официальной церемонии в честь Дня Республики.
По словам главы ведомства, Указом Главы государства, ко Дню Республики были награждены работники разных сфер, внесшие значительный вклад в развитие отраслей экономики и общественной жизни страны. Некоторые из них не смогли получить награды вовремя, поскольку находились за пределами Казахстана.
«Сегодня для меня было большой честью наградить наших соотечественников. Орденом «Құрмет» были отмечены экс-руководитель департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми» Иманбек Зейкенов. Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» был удостоен актер Еркебулан Токтар. Поздравляю и благодарю за самоотверженный и нужный труд!» - написала Аида Балаева в Facebook.