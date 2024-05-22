Известный блогер недоплачивал алименты на ребенка, занижая сведения о доходах

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Имея существенные денежные обороты на счетах, делая дорогостоящие покупки, часто выезжая заграницу, он предоставил справку о том, что его доход составляет 70 тыс. тенге

Фото: Kazpravda.kz

В Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы обратилась женщина с иском о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, поскольку отец ребенка Ж., являясь известным блогером и имея иной доход, оплачивает алименты на содержание ребенка в размере 20 тыс. тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Ранее решением суда было установлено отцовство Ж. в отношении несовершеннолетнего ребенка и взысканы алименты в размере ¼ части его заработка и (иного) дохода. В ходе разбирательства отец ребенка Ж. предоставил справку о своей зарплате в размере 70 тыс. тенге.

«При этом из банковских выписок следует, что Ж. имеет существенные денежные обороты на счетах, совершает дорогостоящие покупки, частые выезды за пределы страны в целях туризма и отдыха», – отметили в госоргане.

Согласно кодекса о браке и семье, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре.

«Учитывая установленные обстоятельства по делу, в том числе, наличие у ответчика иного дохода, судом в интересах ребенка принято решение о взыскании алиментов с ответчика Ж. в пользу С. в твердой денежной сумме в размере 30 МРП», – добавили в суде. 

Накануне в Минюсте рассказали, каким образом борются с должниками по алиментам, намеренно занижающих свои доходы. 

#суд #блогер #алименты

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