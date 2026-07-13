Изъяли смартчасы, микронаушники, смартфоны: 890 нарушений зафиксировали на основном ЕНТ

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году было подано более 95 тысяч заявлений на апелляцию

Фото: пресс-служба МНВО

233 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

По данным ведомства, основное ЕНТ-2026 сдали около 233 тыс. абитуриентов. Из них около 73,1% прошли тестирование на казахском языке, 26,8% – на русском, 383 человека – на английском языке.

Абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 233 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 422 тыс. раз (в 2025 году 210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз).

По итогам тестирования пороговый балл набрали около 177 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов.

Наивысший результат 140 баллов набрали Әсет Альтаир из Павлодарской и Балхан Альфия (с помощью конвертации КАЗТЕСТ) из Кызылординской области. 821 человек набрали свыше 130 баллов.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями.

В ЕНТ приняли участие 800 абитуриентов с ООП.

В ведомстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию.

В этом году было подано более 95 тысяч заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 152 уникальных тестовых задания. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

«За период проведения ЕНТ было выявлено 890 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 522 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 361 абитуриент, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты смартчасы, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставные лица не выявлены», – говорится в информации.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

 

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