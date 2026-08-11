Неделя спорта стартовала в Ботаническом саду Астаны

Спорт,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках празднования Дня спорта по всей стране пройдёт более 250 мероприятий

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Ботаническом саду Астаны стартовала Неделя спорта — сотни жителей столицы вышли на маршрут «10 000 шагов» плечом к плечу с легендами казахстанского спорта. Организатором мероприятия выступил Спортшылар кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

В 06:00, после разминки с фитнес-тренером Айшой Баймахановой, участники вместе с олимпийскими чемпионами Сериком Сапиевым, Дмитрием Баландиным, Юрием Мельниченко, призёрами Игр Василием Левит, Адильбеком Ниязымбетовым и Исламом Байрамуковым, а также Алматом Кебиспаевым, Анной Алябьевой, Ольгой Тихоновой и Денисом Никишой прошли маршрут по территории сада. По пути чемпионы фотографировались и общались с участниками, а на финише устроили общую фотосессию.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отметил символичность старта Недели спорта именно с такого формата.

«Спорт становится частью повседневной жизни казахстанцев, и такие утренние старты — лучшее тому подтверждение. По поручению Главы государства в стране идут большие реформы в сфере спорта, и главный акцент в них — на детском и массовом спорте: мы хотим, чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом независимо от того, где он живёт. Наша цель простая — чтобы спорт был доступен каждому и чтобы активный и здоровый образ жизни стал привычкой для как можно большего числа казахстанцев», — сказал министр.

Открытая тренировка и «10 000 шагов с олимпийцами», организованные Спортшылар кеңесі, дали старт спортивной неделе в преддверии Дня спорта, который традиционно проходит в третье воскресенье августа. В рамках празднования по всей стране пройдёт более 250 мероприятий: зарядки, забеги, велопробеги, турниры и спортивные фестивали.

«Сегодня спорт становится частью повседневной жизни казахстанцев. Уже больше 44% населения регулярно занимаются физкультурой и спортом. Среди детей и подростков — более 34%, это около 1,8 млн ребят. Наша задача — чтобы эта цифра росла. К 2029 году планируем довести охват массовым спортом до 50%», — отметил министр.

Как отметили в министерстве, ведётся работа по открытию новых спортивных площадок и секций, развивается инфраструктура и меняется система финансирования детского спорта. В прошлом году в стране построили 147 спортивных объектов, каждый третий — в сельской местности. Впервые внедрили подушевое финансирование ДЮСШ — благодаря этому финансирование на одного ребёнка увеличилось почти в два раза. Поэтапно повышаются зарплаты тренеров ДЮСШ.

Сегодня более 220 тысяч детей бесплатно занимаются в спортивных секциях. Ещё около 400 тысяч ребят тренируются в 526 детско-юношеских спортивных школах.

#Спорт #чемпионы #старт #неделя

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