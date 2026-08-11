Креативную ярмарку Алматинской области провели в Астане

За два дня выставку посетили около 2 тысяч человек

Фото: акимат Астаны

На площадке Qazaq Creative Hub в Астане в рамках проекта «Creative Aimaq» прошла креативная ярмарка Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На ярмарке были представлены ювелирные изделия, продукция из дерева и кожи, национальный текстиль, современная казахская мода, национальная одежда и аксессуары, казахские национальные ковры, сумки, кошельки, ремни, сувениры, декоративные панно и произведения изобразительного искусства.

Отдельные разделы экспозиции были посвящены творчеству Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева.

Цель проекта «Creative Aimaq» – предоставить региональным креаторам возможность презентовать свою продукцию широкой аудитории, найти новых потребителей и расширить рынок отечественных креативных товаров.

Как отметили в городской администрации, результаты проекта в первых восьми регионах доказали эффективность такого формата. Креаторы смогли найти новых клиентов и партнеров, а также получили возможность вывести свою продукцию за пределы регионального рынка.