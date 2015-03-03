К 2020 году объем торговли в евразийском регионе превысит $1 трлн – эксперты

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта railways.kz
Объем торговли в евразийском регионе к 2020 году может превысить $1 трлн. Такое мнение высказали эксперты, собравшиеся на международном форуме в Дубае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Казақстан темір жолы". 

"По оценкам экспертов, в соответствии с которыми прогнозируется рост объемов торговли в регионе с $800 млрд в 2014 году до $1,2 трлн к 2020 году, а объемов грузовых перевозок в сообщении между Китаем и Европой – до 170 млн тонн", – отмечается в распространенной информации нацкомпании. 

Выступая в ходе форума, глава КТЖ Аскар Мамин подчеркнул развитие специальных экономических зон "Хоргос – Восточные ворота", "Морпорт Актау" и других транспортно-логистических проектов, которые придадут новый импульс расширению транспортных связей и укреплению торгово-экономических отношений в регионе. "С учетом направлений и объема товаропотоков между Китаем, Россией, странами Персидского залива и Европейского союза на Евразийском пространстве с участием Казахстана складывается новая архитектура транспортных коридоров", –  подчеркнул президент КТЖ. 

В этой связи национальный перевозчик планирует до 2020 года завершить  транспортно-логистические проекты с общим объемом инвестиций $36,3 млрд. Это позволит ускорить реализацию транспортно-транзитного потенциала Казахстана. 

"Учитывая высокую активность развития инфраструктуры в регионе, КТЖ придает особое значение интеграционным процессам по формированию и диверсификации трансконтинентальных транспортных коридоров в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, устранению нефизических барьеров, проведению конкурентоспособной тарифной политики. Реализация этих проектов обеспечит Казахстану и странам Евразийского региона альтернативные маршруты для выхода на мировые рынки", – заметил Мамин.

Президент нацкомпании рассказал присутствующим о реализуемой стратегической идее Президента РК по становлению Казахстана как евразийского транспортно-логистического и делового хаба в контексте возрождения Шелкового пути. Партнером КТЖ в этом проекте выступает международный лидер транспортной логистики компания DP World. В частности, международный логистический оператор оказывает управленческие консультативные услуги по развитию специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" и морпорта Актау, а также создает новые логистические решения для мировых компаний.

Одновременно в конце прошлого года большая группа DP World провела исследование деятельности морпорта Актау и сделала более 90 рекомендаций для совершенствования бизнеса различных подразделений порта. Внедрение рекомендаций уже отражается на операционной деятельности. Отмечено, что порт Актау становится современной динамично развивающейся системой с логистической направленностью.

В ходе инвестфорума обсуждены важные проекты по развитию транспортно-логистической системы и реализации транзитного потенциала РК с участием иностранных инвесторов.

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