Новые купюры номиналом 10 тыс. тенге выпустит Нацбанк

Национальный Банк с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НБ РК
Это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
«При этом в массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования требуется дополнительное время», - говорят в банке.
Цвет банкнот - сине-фиолетовый. На лицевой стороне изображены:
- ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
- артефакт – украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:
- «Щит» – символизирует защиту ценностей,
- древний символ – четыре стороны света,
- солярный знак в центре – символ созидательной энергии и жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы «Долина Царей», 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.
Новые банкноты номиналом 10 000 тенге поступят в обращение с 28 июня 2024 года и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты образца 2012 года.
«То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года», - говорится в сообщении.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 28 июня 2029 года. Филиалы НБК будут принимать бессрочно.
Отмечается, что новые и старые банкноты в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.
Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.
В НБ напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением.