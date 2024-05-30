Новые купюры номиналом 10 тыс. тенге выпустит Нацбанк

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Национальный Банк с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НБ РК

Фото: Нацбанк

Это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

«При этом в массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования требуется дополнительное время», - говорят в банке.

Цвет банкнот - сине-фиолетовый. На лицевой стороне изображены:

- ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования); 

- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой; 

- артефакт – украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:

  • «Щит» –  символизирует защиту ценностей,
  • древний символ – четыре стороны света,
  • солярный знак в центре – символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы «Долина Царей», 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.

Новые банкноты номиналом 10 000 тенге поступят в обращение с 28 июня 2024 года и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты образца 2012 года.

«То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения.  Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года», - говорится  в сообщении.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 28 июня 2029 года. Филиалы НБК будут принимать бессрочно.

Отмечается, что новые и старые банкноты в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

В НБ напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением.

#экономика #Нацбанк #купюра

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