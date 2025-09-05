К памятнику «Деятели Алаша» в Астане возложили цветы

В этом году исполняется 153 года со дня рождения выдающегося просветителя, учителя нации Ахмета Байтурсынова. В этот же день в стране отмечается День языков народа Казахстана.

В связи с этим в Астане, у памятника «Деятели Алаша», расположенного на Аллее писателей, состоялась церемония возложения цветов.

В мероприятии приняли участие писатель, доктор филологических наук, алашевед Турсын Журтбай, председатель Общественного совета Зулфухар Гаипов, руководитель Управления по развитию языков и архивному делу города Астаны Сакен Есиркеп и директор столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, а также представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, жители и гости города.

«Каждый интеллигент прежде всего в долгу перед своим родом, своим народом. Ахмет Байтурсынулы всю жизнь служил казахской нации и говорил: "Я в долгу перед своим народом". Именно такие великие личности двигают нацию вперед, развивают ее. На мой взгляд, напротив, казахский народ и казахский язык в долгу перед Ахметом Байтурсынулы. Если сравнить речь, письменность и стиль мышления казахов до 1911 года и после - разница огромна. Ахмет систематизировал образ мышления казахов, сформировал культуру слова, поднял национальное сознание на новый уровень. Он был великим Учителем, который упорядочил не только язык и письменность, но и мировоззрение казахов, стал духовным стержнем народа», - сказал алашевед Турсын Журтбай во время церемонии возложения цветов.

Ахмет Байтурсынулы - основоположник казахского языкознания и литературоведения, просветитель, пробудивший национальное сознание, лидер движения Алаш. Его наследие - вечный ориентир независимости духа, единства и национальной самобытности.

#Ахмет Байтурсынов #деятели Алаша

