Кабанов и косулю зафиксировали фотоловушки в Чарынском нацпарке
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Животные попали в кадр, что подтверждает разнообразие природы региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany
Чарынский национальный парк занимает особое место среди природоохранных территорий Казахстана. Регулярный мониторинг с использованием фотоловушек помогает выявлять представителей фауны, оценивать состояние экосистемы и планировать природоохранные меры.
Эти наблюдения подтверждают, что национальный парк является важной средой обитания для животных.
Ранее туркестанские рыси попали в фотоловушки в Иле-Алатауском нацпарке. В нацпарке «Көлсай көлдері» фотоловушки запечатлели семейную идиллию ирбисов в нацпарке.