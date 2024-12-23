Кабанов и косулю зафиксировали фотоловушки в Чарынском нацпарке

Животные попали в кадр, что подтверждает разнообразие природы региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Фото: Qazaqormany

Чарынский национальный парк занимает особое место среди природоохранных территорий Казахстана. Регулярный мониторинг с использованием фотоловушек помогает выявлять представителей фауны, оценивать состояние экосистемы и планировать природоохранные меры.

Эти наблюдения подтверждают, что национальный парк является важной средой обитания для животных.