Туркестанские рыси попали в фотоловушки в Иле-Алатауском нацпарке

Эти хищники из семейства кошачьих встречаются крайне редко

Фото; скриншот видео

На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

В парке зарегистрированы 48 видов млекопитающих, 5 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.

Одним из таких редких видов является Туркестанская рысь (Felis lynx isabellinus). Этот хищник из семейства кошачьих встречается крайне редко, и его жизнь в природе обычно отслеживается с помощью фотоловушек.

В ходе мониторинга, проведенного весной и осенью 2024 года, рыси попали в фотоловушки, установленные инспекторами рядом с солонцами. Эти данные важны для сохранения биологического разнообразия Казахстана.

Постоянный мониторинг позволит лучше понять поведение туркестанских рысей и разработать меры для их защиты, добавили в Минэкологии.