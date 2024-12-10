Туркестанские рыси попали в фотоловушки в Иле-Алатауском нацпарке

Эти хищники из семейства кошачьих встречаются крайне редко
На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии
В парке зарегистрированы 48 видов млекопитающих, 5 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.
Одним из таких редких видов является Туркестанская рысь (Felis lynx isabellinus). Этот хищник из семейства кошачьих встречается крайне редко, и его жизнь в природе обычно отслеживается с помощью фотоловушек.
В ходе мониторинга, проведенного весной и осенью 2024 года, рыси попали в фотоловушки, установленные инспекторами рядом с солонцами. Эти данные важны для сохранения биологического разнообразия Казахстана.
Постоянный мониторинг позволит лучше понять поведение туркестанских рысей и разработать меры для их защиты, добавили в Минэкологии.