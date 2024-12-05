Фотоловушки запечатлели семейную идиллию ирбисов в нацпарке

Фото: скриншот видео instagram.com/qazaqormany

В Национальном парке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

Самка и ее три подростка были зафиксированы фотоловушками.

Как отмечается, такое большое потомство для ирбиса — редкость, и это говорит о хорошем состоянии их местообитания.

Каждый шаг этих грациозных хищников — свидетельство того, что усилия по сохранению их популяции дают свои плоды.

Снежный барс находится под охраной, а его популяция всё ещё остаётся уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа учёных и национальных парков может защитить этих уникальных хищников, добавили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.