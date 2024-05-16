Качество строительства дорог в области Жетысу раскритиковал сенатор

Сенат
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Дана Аменова
Корреспондент

Обеспечить максимальную безопасность движения на автодорогах в Алматинской и области Жетысу в своем депутатском запросе на имя премьер-министра призвал сенатор Амангельды Толамисов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению сенатора, состояние местных дорог в регионе вызывает справедливые нарекания граждан. 

«В 2022 году глава государства ставил четкую задачу - отремонтировать участки республиканской автодороги, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы области Жетысу. С тех прошло уже 2 года, но никаких изменений нет. Между тем, это одна из наиболее часто поднимаемых в ходе встреч сенаторов с жителями региона проблем.

Кроме того, состояние трасс республиканского значения, проходящих через Кегенский и Райымбекский районы, также часто критикуется водителями. В роликах, размещенных в соцсетях, явно видно, как безответственно к своей работе относятся специалисты подрядных компаний. Почему жители региона должны страдать из-за такого халатного отношения к работе?!» возмутился Толамисов.

Кроме того, депутат раскритиковал и качество работы Нацкомпании «КазАвтоЖол», подвергнув сомнению эффективность использования ими бюджетных денег.

«Вопросы вызывает также качество строительства и ремонта дорог. Сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института отмечают, что используемые гравийно-песчаные смеси не соответствуют национальному стандарту. 17 апреля 2024 года на автодороге республиканского значения «Кеген - Нарынкол» из-за интенсивного прохождения талых вод в месте расположения одноточечного водопропускного трубопровода диаметром 1 метр основание и покрытие дороги были частично смыты, а трубные кольца вышли из строя. 23 марта на этом участке произошло переполнение из-за интенсивного поступления талой и дождевой воды. В результате грунт на обочине обрушился. Разве это не ошибки проектирующей организации?» – отметил сенатор.

В этой связи, он предложил предусмотреть проведение ремонта на участках дорог «Жаланаш - Саты - Кольсай», «Кокпек - Кеген - Туп», «Кеген - Нарынкол», а также финансирование со стороны Минэкологии дороги к водопаду Бурхан-Булак, которая также используется при необходимости тушения пожаров в лесхозе.

Ранее сообщалось, что для повышения эффективности контроля за состоянием автодорог Национальный центр качества дорожных активов разрабатывает виртуальный тренажер для обучения сотрудников испытательных лабораторий.

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