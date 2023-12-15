Виртуальный тренажер для проверки качества дорог появится в Казахстане

Технологии
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Аменова Дана
Корреспондент

Новое устройство позволит повысить квалификацию дорожников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: gov.kz

Как сообщается, для повышения эффективности контроля за состоянием автодорог Национальный центр качества дорожных активов разрабатывает виртуальный тренажер для обучения сотрудников испытательных лабораторий.

Предполагается, что цифровое решение поможет лаборантам освоить новые методы и технологии, совершенствовать свои навыки и улучшать знания по соблюдению техники безопасности.

«При помощи тренажера обучающийся сможет наглядно увидеть и в течении 5-10 минут пройти все этапы, проводимые при проверке качества дорог и материалов, которые в реальности могут занимать до нескольких дней», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что с внедрением новой разработки центр качества планирует регулярно проводить экзаменационное тестирование своих сотрудников во всех филиалах страны. Такой подход к обучению позволит повысить профессиональный уровень специалистов автодорожной сферы и оказать положительное влияние на качество дорог республики.

#технологии #изобретение #Минтранспорта #тренажер

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