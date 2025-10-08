По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворенности условиями жизни респондентов увеличился с 52,5% в 2024 году до 53,2 в 2025 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по анкете «Качество жизни населения» 53,2% респондентов (по их субъективной оценке) удовлетворены условиями жизни, частично удовлетворены – 46,3%. При этом в сельской местности удовлетворенных больше (65,4%), чем в городской (51,7%), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворенности условиями жизни респондентов увеличился с 52,5% в 2024 году до 53,2 в 2025 году.

Своим здоровьем удовлетворены 51% респондентов, частично удовлетворены–46,4%. По сравнению с итогами наблюдения предыдущего года, уровень удовлетворенности респондентов своим здоровьем увеличился на 1,5 процентных пункта (в 2024 году – 49,5%).

По уровню материального обеспечения (достатка) 73,6% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности.

Более половины респондентов (65,8%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых.

Уверены в своем положительном будущем и предполагают улучшение в будущем 73% респондентов.