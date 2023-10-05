Кадры для металлургии

Экономика
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Универсальных специалистов для работы в горно-металлургическом секторе с нынешнего года выпускают казахстанские учебные заведения, входящие в «Альянс колледжей и ERG»

Студенты этих колледжей, помимо основной специальности, осваивают еще несколько смежных. К примеру, фрезерное, сварочное, стропальное дело или электродное хозяйство, то есть овладевают востребованными профессиями не через несколько лет после трудоустройства, а прямо во время обучения. Всего таких специальностей 18.

Таким образом, повышается квалификация и конкурентоспособность выпускников колледжей. Во время учебы они проверяют теоретические знания на практике, работая на предприятиях Eurasian Resources Group (ERG) – одной из ведущих в мире компаний в сфере добычи и переработки рудного сырья.

В ноябре 2022 года ERG и 14 профильных средних специальных учебных заведений из Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей создали «Альянс колледжей и ERG». Участие в альянсе предоставляет колледжам возможность обмениваться лучшими практиками и внедрять систему триального образования, в рамках которой преподаватели одного колледжа могут использовать материальную базу другого.

– В нашей области много промышленных предприятий, но работать в ERG всегда было престижно, – говорит учащийся Аксуского высшего многопрофильного колледжа им. Жаяу Мусы Рахид Алиев. – Всегда хотел попасть на работу именно туда. Учиться только по учебнику не очень интересно. Когда мы идем на завод и там узнаем тонкости профессии от людей, которые всю жизнь работали на производстве, это совсем другой уровень. Завтра – после выпускного и получения диплома – уже буду знать, на каком участке хотел бы работать. После обучения совместно с ERG я понял значимость и смысл работы металлурга, понял, что это особый народ, как и шахтеры. Возможно, на это влияют условия работы, где от каждого в отдельности зависит успех общего дела.

- Без людей мы ничего не можем создавать, не можем творить. Поэтому нам нужны молодые, талантливые, подготовленные люди. Сделать промышленные профессии интересными для подрастающего поколения – это наша первоочередная задача, - отметил председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич.

Еще одно из преимуществ альянса – академическая мобильность, то есть студентам одного колледжа предоставляется возможность пройти производственное обучение на базе другого. Например, студенты Аксуского колледжа черной металлургии, изучающие электромонтаж, смогут пройти практику в Аксуском высшем многопрофильном колледже им. Жаяу Мусы, а те, в свою очередь, отправят к ним своих студентов, изучающих сварочные технологии.

По информации председателя объединения «Альянс колледжей и ERG» Алмы Айтуаровой, всего до конца 2024 года в 14 колледжах планируется подготовить 616 универсальных специалистов, отвечающих потребностям предприятий горной металлургии. В 2023 году выпущено 87 таких студентов, а 313 студентов получили сертификат о прохож­дении курса «Универсальный специалист».

У студентов колледжей – участников альянса есть и другие прив­лекательные стимулы учиться на отлично, а у педагогов и руководителей студенческих групп – преподавать и направлять своих подопечных. В этом году Группой ERG инициировано проведение трех конкурсов: «Лучший студент», «Лучший педагог» и «Лучший руководитель», в ходе которых оценивались личные достижения участников, наличие научных работ, призовые места в профессиональных конкурсах, тесное сотрудничество с компанией ERG.

Как рассказала председатель объединения «Альянс колледжей и ERG» Алма Айтуарова, шесть лучших студентов отправятся на международную стажировку в китайскую провинцию Сиань, колледж SHAANXI VOCАTIONAL & TЕCHNICAL COLLEGE.  

Данный колледж входит в Альянс Шелкового пути – это инициатива департамента образования провинции Шанси в поддержку проекта «Экономический пояс нового Шелкового пути», который включает в себя более 100 колледжей, предприятий, университетов и ассоциаций в Китае и других странах.

Участники Альянса Шелкового пути сотрудничают в таких областях, как подготовка кадров, преподавателей, научные исследования, развитие инноваций и предпринимательства, совместное управление школами, студенческие обмены и другое.

Чтобы достичь высоких показателей, нужно видеть планку и знать, к чему стремиться. Для казахстанских студентов участие в стажировке даст возможность перенять передовой опыт китайских металлургов, лучшие практики азиатских колледжей, проявить себя в конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, победители конкурса в течение года будут получать надбавку к стипендии в размере 30 тыс. тенге.

Что касается победителей двух других конкурсов, то будут выб­раны четыре руководителя и 13 преподавателей. Они поедут на стажировку в Германию для обучения производственным практикам, эффективному менеджменту. В плане поездки также посещение предприятий в сфере металлургии, учебных центров, торгово-промышленных палат в Бонне, Кобленце, Лейпциге, Кельне. Продолжительность стажировок - две недели, финансируются они за счет средств ERG.

– От лица Альянса колледжей хотим выразить благодарность ERG за сотрудничество с учебными заведениями нашей республики. Евразийская Группа уделяет особое внимание подготовке и развитию кадров, помогает колледжам в укреплении материально-технической базы. Мы надеемся, что наше сотрудничество успешно продолжится, в будущем будут инициированы новые конкурсы, международные стажировки, альянс будет расширяться, и совместными усилиями мы продолжим готовить востребованных специалистов высокого уровня для отечественных предприятий горно-металлургического сектора, – резюмировала Алма Айтуарова.

#Образование #студент #колледж

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