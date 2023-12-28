Как будут ходить автобусы в праздничные дни в Астане

О работе общественного транспорта в праздничные дни в Астане рассказали в компании CTS, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

30 и 31 декабря автобусы в Астане будут курсировать по расписанию выходного дня, то есть с 6:00 до 23:00.

1 января с 6:00 до 10:00 будет курсировать 50% автобусов, после 10:00 – по расписанию в штатном режиме до 23:00.

2 января – по субботнему расписанию (6:00 – 23:00).

С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию.

С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме по утвержденному расписанию (согласно дню недели).

Жителей Астаны просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.