Как государство сокращает свое присутствие в экономике

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) рассказали, какие меры были приняты для снижения госучастия в экономике Казахстана, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным агентства, государственное присутствие, которое на сегодняшний день составляет 46% в производстве товаров и 54% в сфере услуг, постепенно сокращается. 

Несмотря на предпринимаемые меры, квазигосударственные предприятия продолжают демонстрировать неэффективность управления. В 2020 году объем долговых обязательств субъектов квазигосударственного сектора достиг 17,2 трлн тенге. Чистые убытки субъектов, находящихся в республиканской собственности, составили 164 млрд тенге, а в коммунальной собственности — 36 млрд тенге.

«Эмпирические исследования Всемирного банка показывают, что предприятия с государственным участием, как правило, менее эффективны, чем частные компании. Это особенно заметно в тех случаях, когда государство является мажоритарным или единственным акционером. Присутствие государства в экономике также связано с замедлением динамичности отраслей и ограничением возможности входа новых предприятий на рынок, что негативно сказывается на развитии конкуренции.

В этой связи, для динамичного развития частного бизнеса необходимо максимально сокращать участие государства в экономике и сосредоточиться на проведении реформ, способствующих развитию конкурентной среды, свободных рынков», - говорится в сообщении.

По результатам проводимого Агентством мониторинга квазигосударственных предприятий на предмет наличия согласований на осуществляемые виды деятельности выявлено несоблюдение субъектами квазигосударственного сектора принципа «желтых страниц».

«Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда субъекты квазигосударственного сектора намеренно могут ограничивать, а в отдельных случаях уже ограничивают деятельность частного бизнеса, не неся при этом никакой ответственности. Указанное негативно сказывается на развитии предпринимательской активности в целых секторах экономики.

Агентством разработан новый формат разрешенных видов деятельности для квазигосударственного сектора, основанный на принципе «умного регулирования». В рамках этих инициатив сокращено четыре единых оператора, в планах лишение операторских функций еще 4 субъектов рынка. Также предложено передать в конкурентную среду 43 предприятия, что позволит повысить эффективность управления активами», - сообщили в АЗРК.

Важным шагом стало снижение концентрации на рынках транспорта и связи. Упразднены ограничения для иностранных авиакомпаний по 5-ой степени «свободы воздуха», что позволило на рынок Казахстана войти таким авиакомпаниям, как Neos и VietJetAir. Эти изменения должны привести к снижению стоимости авиабилетов и повышению качества обслуживания пассажиров, считают в ведомстве.

На рынке сотовой связи катарский холдинг Power International Holding вошел на казахстанский рынок. Состоялось приобретение ТОО «МТ-С» (Tele2/Altel) и дальнейшая продажа АО «Kcell». 

В биржевой торговле, увеличены объемы реализации угля с 10% до 50% напрямую розничным поставщикам без посредников, что обеспечило «безкризисное» снабжение углем населения.

По инициативе агентства в рамках Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов и Комиссии по демонополизации экономики возвращены государству ТОО «Petrоsun», ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», ГКП «Алматы Қала Жарық» и ТОО «Eurotranzit Nur Zholy».  

Также в 2023 году разработан «6-ый антимонопольный пакет» поправок. Основные новеллы: усиление контроля цен на монопольных рынках, дерегулирование отдельных рынков, повышение эффективности расследований, сокращение операторов, внедрение коллективных исков и др.

Кроме того, Агентство продолжает работу по устранению барьеров для развития конкуренции в различных секторах. В 2023 году были устранены 17 барьеров, включая ограничения в нефтяной и газовой отраслях, здравоохранении, ЖКХ и других сферах.

«Среди значимых расследований: привлечение к ответственности Яндекс Такси за незаконное повышение тарифов, что привело к выплате водителям 10 млрд тенге и снижению стоимости такси для 1,4 млн человек; отмена незаконного топливного сбора АО «Эйр Астана», что снизило стоимость авиабилетов на 15%; и штрафы на 2,5 млрд тенге для компаний ТОО «Petrоsun» и ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» за антиконкурентные действия. Значимым событием стало выполнение Google требования предоставить пользователям устройств на базе Android возможность самостоятельного выбора поисковой системы, что стало первым подобным прецедентом в истории казахстанского антимонопольного органа», - рассказали в ведомстве.

#экономика #АЗРК #государство

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Как государство сокращает свое присутствие в экономике
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