Как изменились цены на лекарства за год в Казахстане

Рост цен за год (показатели мая 2016 года к показателям мая 2015 года) на рынке фармацевтических препаратов варьировался в категориях, фиксируемых Комитетом по статистике, от 77% (корвалол) до 5,3% (медицинский бинт). Цены на ампицилин в среднем по стране за год выросли на 35,8%, на витаминные препараты – на 32,2%, на вату – на 6,8%. Об этом в своей аналитике сообщает Energyprom.kz
"Самые высокие цены на ампициллин зафиксированы в Павлодаре (116 тенге за 10 таблеток), самые низкие – в Талдыкоргане (54 тенге). На корвалол самые высокие цены отмечены в Костанае (87 тенге за 15 мл), самые низкие – в Талдыкоргане (54 тенге). Витаминные препараты варьировались по цене от 190 тенге (Актау) до 540 тенге за 10 таблеток (Семей). Антисептические средства дороже всего стоили по итогам мая в Актобе (120 тенге за 10 мл), дешевле всего – в Шымкенте (41 тенге)", – отмечается в отчете EnergyProm.
Напомним, что единый рынок лекарств в рамках ЕАЭС заработает в Казахстане в 2017 году. Об этом было сказано за "круглым столом" в рамках Международной выставки "Здравоохранение" в Алматы. Вхождение в фармацевтический союз пяти стран даст Казахстану множество положительных факторов, отметил замминистра здравоохранения и социального развития Алексей Цой.
Кроме того, единый дистрибьютор лекарственных средств "СК-Фармация" подписал меморандумы с крупными иностранными компаниями по долгосрочным договорам. В соответствии с соглашением лекарственные средства будут поставляться непосредственно с завода-изготовителя, без посредников, что должно привести к падению цен на рынке. Это также позволит эффективно строить лекарственную политику и исключить некачественное поступление и сбои в поставках. "СК-Фармация" планирует увеличить объем прямых иностранных контрактов с заводами-производителями на сумму 40 млрд тенге.