Как изменят статью Конституции Казахстана о собственности на землю

Глава государства провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках совещания Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент.