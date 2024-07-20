Как казахстанские любители шахмат помогли ФИДЕ попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Шахматы
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Сегодня казахстанские любители шахмат помогли Международной шахматной федерации (ФИДЕ) попасть в Книгу рекордов Гиннесса, поучаствовав в общереспубликанском фестивале KazChessFest, организованном Казахстанской федерацией шахмат 

Фото: КФШ

Начиная с 1966 года, 20 июля отмечается Международный день шахмат (International Chess Day), проходящий под девизом ФИДЕ «Gens una sumus»? что в переводе с латинского значит «мы одна семья». В этот день по всему миру проходят всевозможные тематические мероприятия, соревнования и сеансы одновременной игры.

В этом году, когда ФИДЕ празднует свое 100-летие, организация поставила перед собой беспрецедентную задачу – войти в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество шахматных партий, сыгранных в течение 24 часов. От улиц городов до цифровых арен, от классных комнат до больших залов – весь мир превратился в шахматную доску.

«В современном мире шахматы - это важный инструмент коммуникаций и дипломатии, мост между странами и континентами, это язык, на котором разговаривают независимо от пола и возраста, национальности и религии. Шахматы органично сочетают в себе спорт, науку, культуру и искусство.  Благодаря победам наших шахматистов Казахстан по праву можно считать одной из шахматных держав и интеллектуальных центров мира. В этот день я поздравляю любителей шахмат и профессиональных игроков с праздником, поздравляю коллег из Международной шахматной федерации со 100-летием ФИДЕ. Вы делаете колоссальную работу, благодаря которой миллионы людей на планете становятся более рассудительными и интеллектуально сильными» - поздравил шахматное сообщество в честь праздника президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.  

В FIDE100 Guinness World Records Attempt приняли участие и казахстанские любители шахмат. При поддержке Казахстанской федерации шахмат и городских акиматов во всех областных центрах и городах республиканского значения за шахматные столы одновременно сели около двух тысяч человек – в разных уголках Казахстана прошли блиц-турниры, участники которых внесли лепту в это историческое событие.

В Алматы прошел главный турнир фестиваля, собравший больше 500 участников. Любители шахмат разных возрастов (самому младшему участнику 6, а самому взрослому – 87) соревновались в блице «3+2». По итогам 9 туров по швейцарской системе победители получили ₸500 000 за 1 место, ₸300 000 и ₸200 000 за второе и третье соответственно. Кроме того, грамоты и денежные вознаграждения получили лучшие среди женщин, ветеранов, юношей и девушек в различных возрастных категориях. Общий гарантированный фонд турнира – 2 миллиона тенге.

В Париже, городе основания ФИДЕ, 20 июля пройдет главное официальное празднование юбилея и зажжение олимпийского огня. Видео с участниками турниров, посвященных вхождению в Книгу Рекордов Гиннеса, в котором приняли участие почти 2000 казахстанцев покажут во французской столице. И всё же главное в другом: казахстанские любители шахмат в очередной раз доказали, что они являются интеллектуальным ядром нации.

#турнир #шахматы #ФИДЕ

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