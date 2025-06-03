Казыбек Ногербек впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, в турнире приняли участие 14 шахматистов страны с лучшим рейтингом. Столичные спортсмены, выступавшие среди них, завоевали призовые места.

Среди женщин астанчанка Меруерт Камалиденова завоевала бронзовую медаль, набрав 8,5 очков.

А главное мужское противостояние развернулось между спортсменом из Астаны Казыбеком Ногербеком и Денисом Махневым.

В решающем матче, прошедшем через дополнительные партии рапид и блиц, Казыбек впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона страны по классическим шахматам.

Также столичный шахматист Жандос Агманов завершил состязание на четвертом месте.

В городской администрации отметили, что общий призовой фонд турнира составил 20 миллионов тенге.