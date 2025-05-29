Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире

Шахматы
110
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В Астане прошел съезд Казахстанской федерации шахмат (КФШ). Более 50 делегатов из всех регионов страны собрались, чтобы обсудить итоги работы Федерации за 2024 год и обозначить векторы развития на будущее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В рамках съезда были заслушаны отчеты о деятельности КФШ, утверждены изменения в уставе, а также подведены ключевые итоги реализации Комплексного плана развития шахмат в стране на 2023–2024 годы.

- Наша цель – построить устойчивую и цельную экосистему шахмат в Казахстане. Экосистему, в которой каждому ребенку, вне зависимости от места проживания или социального статуса, будет доступно качественное шахматное образование. Где каждый тренер будет иметь возможность профессионального роста, а каждая школа – стандарты и ресурсы, необходимые для развития учеников. Мы закладываем будущее шахматной экосистемы Казахстана. Сильной, открытой, цифровой, ориентированной на результат, – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Уже можно сказать, что шахматы стали новым национальным проектом для РК, а также верным стратегическим ходом в развитии интеллектуального потенциала страны. Казахстанская федерация шахмат сумела за год охватить обучением множество новых школ, выстроить международные мосты сотрудничества и сформировать новую систему координат.

Масштаб проделанной работы впечатляет. Например, когда женская сборная Казахстана поднялась на пьедестал 45-й Всемирной шахматной Олимпиады в Будапеште, за этим стояли не только напряженные партии, но и годы работы. Состав, где играли Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Кайрбекова под руководством Павла Коцура, принес исторический результат. Второе место в мире — больше, чем спортивный результат.

Параллельно с командными успехами на Олимпиаде Казахстан достиг рекорда по количеству международных медалей — 160 наград на официальных турнирах, включая 55 золотых, 54 серебряных и 51 бронзовую.

Так, Казыбек Ногербек стал чемпионом мира среди юниоров до 20 лет. Вместе с этим наши спортсмены на юношеских первенствах планеты от 8 до 20 лет завоевали 24 медали, из них 8 – в классических шахматах. Такие молодые звезды, как Алиша Бисалиева (8 лет), Аланна Бериккызы (10 лет), Марк Смирнов (12 лет), Елназ Калиахмет (14 лет), Даниял Сапенов (16 лет) и другие, не только выиграли мировые первенства , но и подарили тысячам сверстников новую мощную волну мотивации.

В стране в 2024 году появились новые гроссмейстеры и международные мастера. Так, гроссмейстерами среди мужчин (GM) стали Рамазан Жалмаханов и Казыбек Ногербек, а среди женщин (WGM) - Лия Курмангалиева, Алуа Нурман и Ксения Балабаева, которым всего лишь по 20 лет и немного больше.

Международными арбитрами (IA) стали Бауыржан Хамзин, Иван Мезенцев и Ульяна Захарова. Каждое звание — это не только личное достижение, но и вклад в национальный шахматный капитал. Это те люди, кто будет тренировать, судить, организовывать и воспитывать новое поколение шахматистов.

В 2024 году шахматы вошли в школьную программу 550 казахстанских школ. Более 20 000 первоклассников сели за доски, чтобы не только попробовать свои силы в шахматах, но и развить важные интеллектуальные навыки. 797 педагогов прошли специальное обучение, включая 200 — через АО «Өрлеу» и 597 — через платформу KazChess. И это уже не эксперимент, а новая система.

Партнеры КФШ начали внедрение шахмат и в вузах: подписано 10 соглашений, разработана программа подготовки педагогов по шахматам и внедряется в 7 вузов страны с педагогическим направлением. Совместно с SDU University ведется научное исследование в 103 школах, чтобы зафиксировать влияние шахмат на успеваемость по математике и развитию soft skills. В сентябре в Будапеште (Венгрия), на Конгрессе FIDE, казахстанская модель шахматного образования была признана одной из лучших в мире.

Расширилось сотрудничество и в рамках Freedom Asian Chess Initiatives (FACI). Казахстан поддерживает шахматные федерации уже в восьми странах Азии, включая Оман, Непал, Камбоджу, Иорданию, Бутан, Шри-Ланку и Пакистан. Тренеры, методики, оснащение шахматных классов — все это стало экспортным продуктом РК.

Приятным событием стало и то, что в Кокшетау появился Дом шахмат — полноценный центр с учебными и жилыми помещениями, рассчитанный на круглогодичную работу. В Астане и Шымкенте уже готовятся площадки под строительство аналогичных центров.
 

 

#развитие #Образование #шахматы

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Вместо зеленых зон расширяются парковки
Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Медпомощь становится оперативнее
Осуществить мечту поможет государство
Равнение на «Келешек мектептері»
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Бибисара Асаубаева стала новым казахстанским гроссмейстером
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по классическим шах…
Алуа Нурман стала чемпионкой Азии по блицу
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]