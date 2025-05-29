В Астане прошел съезд Казахстанской федерации шахмат (КФШ). Более 50 делегатов из всех регионов страны собрались, чтобы обсудить итоги работы Федерации за 2024 год и обозначить векторы развития на будущее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В рамках съезда были заслушаны отчеты о деятельности КФШ, утверждены изменения в уставе, а также подведены ключевые итоги реализации Комплексного плана развития шахмат в стране на 2023–2024 годы.

- Наша цель – построить устойчивую и цельную экосистему шахмат в Казахстане. Экосистему, в которой каждому ребенку, вне зависимости от места проживания или социального статуса, будет доступно качественное шахматное образование. Где каждый тренер будет иметь возможность профессионального роста, а каждая школа – стандарты и ресурсы, необходимые для развития учеников. Мы закладываем будущее шахматной экосистемы Казахстана. Сильной, открытой, цифровой, ориентированной на результат, – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Уже можно сказать, что шахматы стали новым национальным проектом для РК, а также верным стратегическим ходом в развитии интеллектуального потенциала страны. Казахстанская федерация шахмат сумела за год охватить обучением множество новых школ, выстроить международные мосты сотрудничества и сформировать новую систему координат.

Масштаб проделанной работы впечатляет. Например, когда женская сборная Казахстана поднялась на пьедестал 45-й Всемирной шахматной Олимпиады в Будапеште, за этим стояли не только напряженные партии, но и годы работы. Состав, где играли Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Кайрбекова под руководством Павла Коцура, принес исторический результат. Второе место в мире — больше, чем спортивный результат.

Параллельно с командными успехами на Олимпиаде Казахстан достиг рекорда по количеству международных медалей — 160 наград на официальных турнирах, включая 55 золотых, 54 серебряных и 51 бронзовую.

Так, Казыбек Ногербек стал чемпионом мира среди юниоров до 20 лет. Вместе с этим наши спортсмены на юношеских первенствах планеты от 8 до 20 лет завоевали 24 медали, из них 8 – в классических шахматах. Такие молодые звезды, как Алиша Бисалиева (8 лет), Аланна Бериккызы (10 лет), Марк Смирнов (12 лет), Елназ Калиахмет (14 лет), Даниял Сапенов (16 лет) и другие, не только выиграли мировые первенства , но и подарили тысячам сверстников новую мощную волну мотивации.

В стране в 2024 году появились новые гроссмейстеры и международные мастера. Так, гроссмейстерами среди мужчин (GM) стали Рамазан Жалмаханов и Казыбек Ногербек, а среди женщин (WGM) - Лия Курмангалиева, Алуа Нурман и Ксения Балабаева, которым всего лишь по 20 лет и немного больше.

Международными арбитрами (IA) стали Бауыржан Хамзин, Иван Мезенцев и Ульяна Захарова. Каждое звание — это не только личное достижение, но и вклад в национальный шахматный капитал. Это те люди, кто будет тренировать, судить, организовывать и воспитывать новое поколение шахматистов.

В 2024 году шахматы вошли в школьную программу 550 казахстанских школ. Более 20 000 первоклассников сели за доски, чтобы не только попробовать свои силы в шахматах, но и развить важные интеллектуальные навыки. 797 педагогов прошли специальное обучение, включая 200 — через АО «Өрлеу» и 597 — через платформу KazChess. И это уже не эксперимент, а новая система.

Партнеры КФШ начали внедрение шахмат и в вузах: подписано 10 соглашений, разработана программа подготовки педагогов по шахматам и внедряется в 7 вузов страны с педагогическим направлением. Совместно с SDU University ведется научное исследование в 103 школах, чтобы зафиксировать влияние шахмат на успеваемость по математике и развитию soft skills. В сентябре в Будапеште (Венгрия), на Конгрессе FIDE, казахстанская модель шахматного образования была признана одной из лучших в мире.

Расширилось сотрудничество и в рамках Freedom Asian Chess Initiatives (FACI). Казахстан поддерживает шахматные федерации уже в восьми странах Азии, включая Оман, Непал, Камбоджу, Иорданию, Бутан, Шри-Ланку и Пакистан. Тренеры, методики, оснащение шахматных классов — все это стало экспортным продуктом РК.

Приятным событием стало и то, что в Кокшетау появился Дом шахмат — полноценный центр с учебными и жилыми помещениями, рассчитанный на круглогодичную работу. В Астане и Шымкенте уже готовятся площадки под строительство аналогичных центров.

