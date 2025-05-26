Бибисара Асаубаева стала новым казахстанским гроссмейстером

Спорт,Шахматы
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Дана Аменова
корреспондент

Известная шахматистка отличилась на супертурнире в ОАЭ

Фото: instagram.com/bibisarachess

На супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500, сообщает Kazpravda.kz

По информации Казахстанской федерации шахмат, Бибисара не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звёзд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

«Теперь осталось лишь дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ — и Бибисара станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик. Поздравляем Бибисару, её тренеров и всю шахматную семью Казахстана! Гордость нации и вдохновение для будущих чемпионок!», – отмечается в информации.

 

 

#Бибисара Асаубаева #шахматист #гроссмейстер

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