Фото: instagram.com/bibisarachess

На супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500, сообщает Kazpravda.kz

По информации Казахстанской федерации шахмат, Бибисара не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звёзд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.