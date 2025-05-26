Известная шахматистка отличилась на супертурнире в ОАЭ
На супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500, сообщает Kazpravda.kz
По информации Казахстанской федерации шахмат, Бибисара не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звёзд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.
«Теперь осталось лишь дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ — и Бибисара станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик. Поздравляем Бибисару, её тренеров и всю шахматную семью Казахстана! Гордость нации и вдохновение для будущих чемпионок!», – отмечается в информации.